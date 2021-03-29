С начала пандемии коронавирус обнаружили у 101,87 тысячи жителей Львовщины. 28 марта лаборатории провели 1773 ПЦР-теста. Так, COVID-19 подтвердили у 820 человек.

По состоянию на 29 марта в стационарах львовских больниц находятся 980 человек. У 899 пациентов подтвердили коронавирус.

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Коронавирус обнаружили у более 800 человек

Всего на Львовщине заболели 101,87 тысячи человек. К сожалению, 2592 пациента умерли от осложнений болезни. Однако более 78,31 тысячи человек выздоровели.

Во Львове с начала пандемии коронавирус подтвердили у более 49,87 тысячи человек. 38,63 тысячи больных уже выздоровели, а 1230 – умерли.

Лабораторные центры 28 марта провели 1773 ПЦР-теста. Так, коронавирус подтвердили у 820 жителей Львовщины, среди которых 462 львовян.



На Львовщине более 101,8 тысячи человек заболели коронавирусом / Фото ЛГС

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В стационарах находятся 980 человек

Всего в стационарах львовских медучреждений лечатся 980 пациентов. У 899 человек коронавирус, 71 – находится в реанимации, а 29 – подключены к аппаратам ИВЛ. 28 марта в больницы попали 45 больных, а 6 человек выписали.

В 8 городской клинической больнице находятся 230 пациентов;

в 1 городской клинической больнице – 146 пациентов;

в больнице скорой медицинской помощи – 464 пациента;

в 5 городской клинической больнице – 92 пациента;

в 4 городской больнице – 5 пациентов;

в родильном – 43 пациентки.

Обратите внимание! С 25 марта Львовщина перешла в красную карантинную зону. В области начали действовать ограничения, предусмотренные для самого высокого уровня эпидемиологии.



Главное о карантине в Украине / Источник Минздрав / инфографика 24 канала