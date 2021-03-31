С начала пандемии коронавирус выявили у 103,67 тысячи жителей Львовщины. 30 марта лаборатории провели 3576 ПЦР-тестов. COVID-19 подтвердили у 833 человек.

По состоянию на 31 марта в стационарах львовских больниц находятся 1010 человек. У 952 пациентов подтвердили коронавирус.

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Коронавирус выявили у более чем 800 человек

В целом на Львовщине заболели 103,67 тысячи человек. К сожалению, 2629 пациентов умерли от осложнений болезни. Однако более 79,11 тысячи человек выздоровели.

Во Львове с начала пандемии коронавирус подтвердили у более 50,78 тысячи человек. 39,08 тысячи больных уже выздоровели, а 1248 – умерли.

Лабораторные центры 30 марта провели 3576 ПЦР-тестов. Коронавирус подтвердили у 833 жителей Львовщины, среди которых 404 львовян.



На Львовщине COVID-19 заболели более 103 тысяч человек / Фото ЛГС

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Какова ситуация в больницах

В стационарах медучреждений Львова находятся 1010 пациентов с пневмониями. У 952 больных коронавирус, 65 – находятся в реанимации, а 26 – подключены к аппаратам ИВЛ. 30 марта в львовские больницы попали 100 человек, а выписали 95 пациентов.

В 8 городской клинической больнице находятся 244 пациентов;

в 1 городской клинической больнице – 157 пациентов;

в больнице скорой медицинской помощи – 484 пациенты;

в 5 городской клинической больницы – 87 пациентов;

в 4 городской больнице – 3 пациента;

в родильном – 35 пациенток.

Обратите внимание! Львовщина находится в красной карантинной зоне. Поэтому в области действуют ограничения, предусмотренные для высокого уровня эпидемической опастности.



Главное о карантине в Украине / Источник Минздрав / Инфографика 24 канала