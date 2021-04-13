На Львовщине с начала пандемии коронавирус выявили у более чем 118 тысяч человек. 12 апреля лаборатории провели 2113 ПЦР-тестов. COVID-19 подтвердили у 838 жителей области.

По состоянию на 13 апреля в стационарах львовских больниц находятся 1093 больных. У 1052 пациентов подтвердили коронавирус.

Актуально Мы очень хотим ослабить карантин во Львове, – Садовый

Коронавирус выявили у более чем 800 человек

В целом на Львовщине коронавирусом заболели более 118 тысяч человек. К сожалению, 2898 пациентов умерли от осложнений болезни. Однако более 86,75 тысячи человек выздоровели.

Во Львове с начала пандемии коронавирус подтвердили у более 58,64 тысячи человек. 43,09 тысячи больных уже выздоровели, а 1398 – умерли.

Лабораторные медцентры 12 апреля провели 2113 ПЦР-тестов. Коронавирус подтвердили у 838 жителей Львовщины, среди которых 504 львовянина.



На Львовщине COVID-19 заболели более 118 тысяч человек / Фото ЛМР

Интересно Во Львове увеличат темп вакцинации от коронавируса: возрастет количество бригад иммунизации

Сколько пациентов во львовских больницах

В стационарах львовских медучреждений находятся 1093 пациентов с пневмониями. У 1052 больных выявлен коронавирус, 65 – находятся в реанимации, а 27 – подключены к аппаратам ИВЛ. 12 апреля во львовские больницы попали 74 человека, а выписали 113 пациентов.

В 8 городской клинической больнице находятся 263 пациентов;

в 1 городской клинической больнице – 158 пациентов;

в больнице скорой медицинской помощи – 542 пациенты;

в 5 городской клинической больнице – 107 пациентов;

в 4 городской больнице – 5 пациентов;

в родильном – 18 пациенток.

Обратите внимание! Из-за сложной ситуации с коронавирусом Львовщина перешла в красную зону. В области действуют ограничения, предусмотренные для высокого уровня эпидемопасности.



Главное о карантине в Украине / Источник Минздрав / Инфографика 24 канала