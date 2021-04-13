Коронавирус во Львове и области: неутешительная статистика заболеваемости
На Львовщине с начала пандемии коронавирус выявили у более чем 118 тысяч человек. 12 апреля лаборатории провели 2113 ПЦР-тестов. COVID-19 подтвердили у 838 жителей области.
Источник:Львовский горсовет
По состоянию на 13 апреля в стационарах львовских больниц находятся 1093 больных. У 1052 пациентов подтвердили коронавирус.
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Коронавирус выявили у более чем 800 человек
В целом на Львовщине коронавирусом заболели более 118 тысяч человек. К сожалению, 2898 пациентов умерли от осложнений болезни. Однако более 86,75 тысячи человек выздоровели.
Во Львове с начала пандемии коронавирус подтвердили у более 58,64 тысячи человек. 43,09 тысячи больных уже выздоровели, а 1398 – умерли.
Лабораторные медцентры 12 апреля провели 2113 ПЦР-тестов. Коронавирус подтвердили у 838 жителей Львовщины, среди которых 504 львовянина.
На Львовщине COVID-19 заболели более 118 тысяч человек / Фото ЛМР
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Сколько пациентов во львовских больницах
В стационарах львовских медучреждений находятся 1093 пациентов с пневмониями. У 1052 больных выявлен коронавирус, 65 – находятся в реанимации, а 27 – подключены к аппаратам ИВЛ. 12 апреля во львовские больницы попали 74 человека, а выписали 113 пациентов.
- В 8 городской клинической больнице находятся 263 пациентов;
- в 1 городской клинической больнице – 158 пациентов;
- в больнице скорой медицинской помощи – 542 пациенты;
- в 5 городской клинической больнице – 107 пациентов;
- в 4 городской больнице – 5 пациентов;
- в родильном – 18 пациенток.
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