Сейчас в стационарах львовских больниц находятся 594 пациента. У 563 больных подтвердили коронавирус.

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Коронавирус обнаружили у 55 человек

Всего на Львовщине коронавирусом заболели более 130,36 тысячи человек. К сожалению, 3 292 пациента умерли от осложнений COVID-19. Однако более 104,73 тысячи человек выздоровели.

Во Львове с начала пандемии коронавирус подтвердили у более 63,91 тысячи человек. 52,96 тысячи больных уже выздоровели, а 1 615 – умерли.

Лабораторные центры 3 мая провели 649 ПЦР-тестов. Коронавирус подтвердили у 55 жителей Львовщины, среди которых 12 львовян.

Во Львове с начала пандемии коронавирусом заболели 2 627 медработников. 157 из них сейчас находятся на амбулаторном лечении, а 65 – в стационаре. 2 390 медработников уже выздоровели, а 15 – умерли.



На Львовщине COVID-19 заболели более 130 тысяч человек / Фото ЛГС

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Какова ситуация в больницах Львова и области

По состоянию на 4 мая в стационарах медучреждений Львовщины находятся 1 950 пациентов с пневмониями. У 1 685 больных есть коронавирус, 188 – находятся в реанимации, а 48 – подключены к аппаратам ИВЛ. 3 мая в медучреждения попали 65 больных, а выписали 20 человек.

В стационарах львовских больниц находятся 594 пациента с пневмониями. У 563 человек подтвердили коронавирус, 54 – находятся в реанимации, а 27 – подключены к аппаратам ИВЛ. 4 мая в больницу попал 21 больной, а выписали 4 человека.

Обратите внимание! С 26 апреля Львовщина перешла в желтую карантинную зону. Поэтому во Львове, в свою очередь, ослабили карантинные ограничения.



Главное о карантине в Украине / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала