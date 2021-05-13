Сейчас в стационарах львовских больниц находятся 415 пациентов. У 388 больных подтвердили коронавирус.

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Коронавирус обнаружили более чем у 250 человек

Всего на Львовщине коронавирусом заболели 132,3 тысячи человек. К сожалению, 3 424 пациента умерли от осложнений COVID-19. Однако более 115,08 тысяч человек выздоровели.

Во Львове коронавирус подтвердили у более 64,66 тысяч человек. Более 56,65 тысяч пациентов уже выздоровели, а 1 672 больных умерли.

Лабораторные медцентры 12 мая провели 1 392 ПЦР-теста. Коронавирус обнаружили у 259 человек, среди которых 80 львовян.



На Львовщине коронавирусом заболели более 132 тысяч человек / Фото ЛГС

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Какова ситуация во львовских больницах

В стационарах львовских медучреждений лечатся 415 пациентов. 388 человек – больны коронавирусом, 41 – находится в реанимации, а 22 – подключены к аппаратам ИВЛ. 12 мая в медучреждении попали 22 больных, а выписали 49 пациентов.

В 8 городской клинической больнице находится 100 пациентов;

в 1 городской клинической больнице – 75 пациентов;

в больнице скорой медицинской помощи – 180 пациентов;

в 5 городской клинической больнице – 51 пациент;

в 4 городской клинической больнице – 4 пациента;

в родильном – 5 пациенток.

Обратите внимание! С 26 апреля Львовская область перешла в желтую карантинную зону. Поэтому во Львове решили ослабить карантинные ограничения.



Главное о карантине в Украине / Источник Минздрав / Инфографика 24 канала