По состоянию на 24 мая в стационарах львовских больниц находятся 285 пациентов. У 265 больных подтвердили коронавирус.

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Коронавирус обнаружили у 41 человека

Всего на Львовщине коронавирусом заболели 134,66 тысячи человек. К сожалению, 3 524 пациента умерли от осложнений COVID-19. Однако 125,06 тысячи человек выздоровели.

Во Львове коронавирус подтвердили у более 65,66 тысячи человек. Более 60,91 тысячи пациентов уже выздоровели, а 1 724 больных умерли.

Лабораторные центры 23 мая провели 573 ПЦР-теста. Коронавирус обнаружили у 41 человека, среди которых 12 львовян.

По словам первого заместителя мэра Львова Андрея Москаленко, в течение последних 2 – 3 недель в городе наблюдают относительно стабильную ситуацию с коронавирусом. В течение выходных дней лаборатории проводят меньше тестов, однако в будни выявляют около 100 положительных ПЦР-тестов.

Мы понимаем, что люди устали от ограничений, не всегда используют маски, соблюдают дистанцию, но мы призываем все же не забывать о превентивных мерах, ведь показатели заболеваемости могут расти,

– добавил Москаленко.



На Львовщине коронавирусом заболели более 134 тысяч человек / Фото ЛГС

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Какая ситуация во львовских больницах

В стационарах львовских медучреждений лечатся 285 пациентов. 260 человек – больны коронавирусом, 31 – находится в реанимации, а 21 – подключен к аппаратам ИВЛ. 23 мая в медучреждения попали 11 больных, а выписали 1 пациента.

В 8 городской клинической больнице находятся 57 пациентов;

в 1 городской клинической больнице – 40 пациентов;

в больнице скорой медицинской помощи – 132 пациента;

в 5 городской клинической больнице – 43 пациента;

в 4 городской клинической больнице – 4 пациента;

в родильном – 9 пациенток.

Обратите внимание! С 26 апреля Львовщина перешла в желтую карантинную зону. Поэтому во Львове ослабили карантинные ограничения.



Главное о карантине в Украине / Источник Минздрав / Инфографика 24 канала