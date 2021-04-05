Коронавирус во Львове и области: сколько новых больных и какая ситуация в больницах
С начала пандемии коронавирус обнаружили у более 110 тысяч жителей Львовщины. 4 апреля лаборатории провели 1 700 ПЦР-тестов. COVID-19 подтвердили у 1 121 человека.
Источник:Львовский горсовет
По состоянию на 5 апреля в стационарах львовских больниц находятся 1 112 больных. У 1 041 пациента подтвердили коронавирус.
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Коронавирус обнаружили у более 1 000 человек
Всего на Львовщине заболели более 110 тысяч человек. К сожалению, 2 723 пациента умерли от осложнений болезни. Однако более 81,63 тысячи человек выздоровели.
Во Львове с начала пандемии коронавирус подтвердили у более 53,87 тысячи человек. 40,34 тысячи больных уже выздоровели, 1 297 – умерли.
Лабораторные центры 4 апреля провели 1 700 ПЦР-тестов. Так, коронавирус подтвердили у 1 121 жителя Львовщины, среди которых 616 львовян.
На Львовщине COVID-19 заболели более 110 тысяч человек / Фото ЛГС
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В больницах находятся более 1 000 больных
В стационарах медучреждений Львова находятся 1 112 пациентов с пневмониями. У 1 041 больного есть коронавирус, 70 – находятся в реанимации, а 33 – подключены к аппаратам ИВЛ. 4 апреля во львовские больницы попали 46 человек, а выписали только 3 пациентов.
- В 8 городской клинической больнице находятся 289 пациентов;
- в 1 городской клинической больнице – 161 пациент;
- в больнице скорой медицинской помощи – 518 пациентов;
- в 5 городской клинической больнице – 101 пациент;
- в 4 городской больнице – 3 пациента;
- в роддоме – 4 пациента.
Главное о карантине в Украине / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала
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