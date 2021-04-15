На Львовщине с начала пандемии коронавирус обнаружили более чем в 120 тысяч человек. 14 апреля лаборатории провели 2 283 ПЦР-тесты. COVID-19 подтвердили в 748 жителей области.

По состоянию на 15 апреля в стационарах львовских больниц находится 1031 больной. В 980 пациентов подтвердили коронавирус.

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Коронавирус обнаружили более чем в 700 человек

Всего на Львовщине коронавирусом заболели более 120,28 тысячи человек. К сожалению, 2 950 пациентов умерли от осложнений болезни. Однако более 87,87 тысячи человек выздоровели.

Во Львове с начала пандемии коронавирус подтвердили в более 59,35 тысячи человек. 43,65 тысячи больных уже выздоровели, а 1 431 – умер.

Лабораторные медцентры 14 апреля провели 2 283 ПЦР-тесты. Так, коронавирус подтвердили в 748 жителей Львовщины, среди которых 203 львовян.

На Львовщине на COVID-19 заболели более 120 тысяч человек / Фото ЛГС

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Какова ситуация в львовских больницах

В стационарах львовских медучреждений находится 1 031 пациент с пневмониями. В 980 больных есть коронавирус, 59 – находятся в реанимации, а 27 – подключены к аппаратам ИВЛ. 14 апреля в больницу попали 59 человек, а выписали 66 пациентов.

В 8 городской клинической больнице находятся 244 пациента;

в 1 городской клинической больнице – 154 пациента;

в больнице скорой медицинской помощи – 500 пациентов;

в 5 городской клинической больнице – 105 пациентов;

в 4 городской больнице – 5 пациентов;

в родильном – 23 пациентки.

Обратите внимание! На Львовщине крайне тревожная ситуация с коронавирусом, поэтому область перешла в красную зону. Здесь действуют ограничения, предусмотренные для высокого уровня эпидемопасности.



Главное о карантине в Украине / Источник Минздрав / Инфографика 24 канала