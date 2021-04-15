Коронавирус во Львове и области: актуальная статистика заболеваемости
На Львовщине с начала пандемии коронавирус обнаружили более чем в 120 тысяч человек. 14 апреля лаборатории провели 2 283 ПЦР-тесты. COVID-19 подтвердили в 748 жителей области.
Источник:Львовский горсовет
По состоянию на 15 апреля в стационарах львовских больниц находится 1031 больной. В 980 пациентов подтвердили коронавирус.
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Коронавирус обнаружили более чем в 700 человек
Всего на Львовщине коронавирусом заболели более 120,28 тысячи человек. К сожалению, 2 950 пациентов умерли от осложнений болезни. Однако более 87,87 тысячи человек выздоровели.
Во Львове с начала пандемии коронавирус подтвердили в более 59,35 тысячи человек. 43,65 тысячи больных уже выздоровели, а 1 431 – умер.
Лабораторные медцентры 14 апреля провели 2 283 ПЦР-тесты. Так, коронавирус подтвердили в 748 жителей Львовщины, среди которых 203 львовян.
На Львовщине на COVID-19 заболели более 120 тысяч человек / Фото ЛГС
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Какова ситуация в львовских больницах
В стационарах львовских медучреждений находится 1 031 пациент с пневмониями. В 980 больных есть коронавирус, 59 – находятся в реанимации, а 27 – подключены к аппаратам ИВЛ. 14 апреля в больницу попали 59 человек, а выписали 66 пациентов.
- В 8 городской клинической больнице находятся 244 пациента;
- в 1 городской клинической больнице – 154 пациента;
- в больнице скорой медицинской помощи – 500 пациентов;
- в 5 городской клинической больнице – 105 пациентов;
- в 4 городской больнице – 5 пациентов;
- в родильном – 23 пациентки.
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