Коронавирус во Львове и области: сколько новых больных и пациентов в больницах
Во Львовской области с начала пандемии коронавирус обнаружили у более 123 тысяч человек. 18 апреля лаборатории провели 1258 ПЦР-тестов. COVID-19 подтвердили у 490 жителей области.
Источник:Львовский горсовет
По состоянию на 19 апреля в стационарах львовских больниц находятся 972 пациента. У 911 больных подтвердили коронавирус.
Актуально Локдаун во Львове продлили до 4 мая
Коронавирус обнаружили у почти 500 человек
Всего во Львовской области коронавирусом заболели более 123,39 тысячи человек. К сожалению, 3050 пациентов умерли от осложнений болезни. Однако более 89,6 тысячи человек выздоровели.
Во Львове с начала пандемии коронавирус подтвердили у более 60,91 тысячи человек. 44,68 тысячи больных уже выздоровели, а 1462 – умерли.
Лабораторные центры 18 апреля провели 1258 ПЦР-тестов. Так, коронавирус подтвердили у 490 жителей Львовщины, среди которых 343 львовян.
На Львовщине COVID-19 заболели более 123 тысяч человек / Фото ЛГС
Интересно Локдаун во Львове: Садовый рассказал, как в городе будут праздновать Пасху
Какова ситуация в больницах
В стационарах львовских медучреждений находятся 972 пациента с пневмониями. У 911 больных есть коронавирус, 66-находятся в реанимации, а 29 – подключены к аппаратам ИВЛ.
- В 8 городской клинической больнице находятся 232 пациента;
- в 1 Городской клинической больнице – 145 пациентов;
- в больнице скорой медицинской помощи – 467 пациентов;
- в 5 Городской клинической больнице – 101 пациент;
- в 4 городской больнице – 7 пациентов;
- в роддоме – 20 пациенток.
Главное о карантине в Украине / Источник Минздрав / Инфографика 24 канала
Поделиться новостью