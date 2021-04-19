Во Львовской области с начала пандемии коронавирус обнаружили у более 123 тысяч человек. 18 апреля лаборатории провели 1258 ПЦР-тестов. COVID-19 подтвердили у 490 жителей области.

По состоянию на 19 апреля в стационарах львовских больниц находятся 972 пациента. У 911 больных подтвердили коронавирус.

Актуально Локдаун во Львове продлили до 4 мая

Коронавирус обнаружили у почти 500 человек

Всего во Львовской области коронавирусом заболели более 123,39 тысячи человек. К сожалению, 3050 пациентов умерли от осложнений болезни. Однако более 89,6 тысячи человек выздоровели.

Во Львове с начала пандемии коронавирус подтвердили у более 60,91 тысячи человек. 44,68 тысячи больных уже выздоровели, а 1462 – умерли.

Лабораторные центры 18 апреля провели 1258 ПЦР-тестов. Так, коронавирус подтвердили у 490 жителей Львовщины, среди которых 343 львовян.

На Львовщине COVID-19 заболели более 123 тысяч человек / Фото ЛГС

Интересно Локдаун во Львове: Садовый рассказал, как в городе будут праздновать Пасху

Какова ситуация в больницах

В стационарах львовских медучреждений находятся 972 пациента с пневмониями. У 911 больных есть коронавирус, 66-находятся в реанимации, а 29 – подключены к аппаратам ИВЛ.

В 8 городской клинической больнице находятся 232 пациента;

в 1 Городской клинической больнице – 145 пациентов;

в больнице скорой медицинской помощи – 467 пациентов;

в 5 Городской клинической больнице – 101 пациент;

в 4 городской больнице – 7 пациентов;

в роддоме – 20 пациенток.

Обратите внимание! С 25 марта Львовская область перешла в красную зону. В области действуют ограничения, предусмотренные для самого высокого уровня эпидемиологии.



Главное о карантине в Украине / Источник Минздрав / Инфографика 24 канала