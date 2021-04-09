С начала пандемии коронавирус выявили у более чем 115 тысяч жителей Львовщины. 8 апреля лаборатории провели 2 984 ПЦР-теста. COVID-19 подтвердили у 1639 человек.

По состоянию на 9 апреля в стационарах львовских больницах находятся 1125 больных. У 1065 пациентов подтвердили коронавирус.

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Коронавирус обнаружили более чем 1,5 тысячи человек

В целом на Львовщине коронавирусом заболели более 115 тысяч человек. К сожалению, 2797 пациентов умерли от осложнений болезни. Однако более 84,23 тысячи человек выздоровели.

Во Львове с начала пандемии коронавирус подтвердили у более чем 56,62 тысячи человек. 41,65 тысячи больных уже выздоровели, а 1350 – умерли.

Лабораторные медцентры 8 апреля провели 2984 ПЦР-теста. Так, коронавирус подтвердили у 1639 жителей Львовщины, среди которых 819 львовян.



На Львовщине COVID-19 заболели более 115 тысяч человек / Фото ЛГС

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Ситуация в больницах

В стационарах львовских медучреждениях находятся 1125 пациентов с пневмониями. У 1065 больных является коронавирус, 66 – находятся в реанимации, а 32 – подключены к аппаратам ИВЛ. 8 апреля во львовские больницы попали 95 человек, а выписали 69 пациентов.

В 8 городской клинической больнице находятся 262 пациентов;

в 1 городской клинической больнице – 166 пациентов;

в больнице скорой медицинской помощи – 557 пациентов;

в 5 городской клинической больнице – 105 пациентов;

в 4 городской больнице – 6 пациентов;

в родильном – 29 пациенток.

Обратите внимание! Сейчас Львовщина находится в красной зоне. В области действуют ограничения, предусмотренные для высокого уровня эпидемопасности.



Главное о карантине в Украине / Источник Минздрав / Инфографика 24 каналу