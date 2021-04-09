Коронавирус во Львове и области: снова более 1,5 тысячи новых больных за сутки
С начала пандемии коронавирус выявили у более чем 115 тысяч жителей Львовщины. 8 апреля лаборатории провели 2 984 ПЦР-теста. COVID-19 подтвердили у 1639 человек.
Источник:Львовский горсовет
По состоянию на 9 апреля в стационарах львовских больницах находятся 1125 больных. У 1065 пациентов подтвердили коронавирус.
Актуально Жесткий карантин во Львове продлили до 19 апреля
Коронавирус обнаружили более чем 1,5 тысячи человек
В целом на Львовщине коронавирусом заболели более 115 тысяч человек. К сожалению, 2797 пациентов умерли от осложнений болезни. Однако более 84,23 тысячи человек выздоровели.
Во Львове с начала пандемии коронавирус подтвердили у более чем 56,62 тысячи человек. 41,65 тысячи больных уже выздоровели, а 1350 – умерли.
Лабораторные медцентры 8 апреля провели 2984 ПЦР-теста. Так, коронавирус подтвердили у 1639 жителей Львовщины, среди которых 819 львовян.
На Львовщине COVID-19 заболели более 115 тысяч человек / Фото ЛГС
Интересно Львов ожидает получить партию вакцины Pfizer уже в мае, – Садовый
Ситуация в больницах
В стационарах львовских медучреждениях находятся 1125 пациентов с пневмониями. У 1065 больных является коронавирус, 66 – находятся в реанимации, а 32 – подключены к аппаратам ИВЛ. 8 апреля во львовские больницы попали 95 человек, а выписали 69 пациентов.
- В 8 городской клинической больнице находятся 262 пациентов;
- в 1 городской клинической больнице – 166 пациентов;
- в больнице скорой медицинской помощи – 557 пациентов;
- в 5 городской клинической больнице – 105 пациентов;
- в 4 городской больнице – 6 пациентов;
- в родильном – 29 пациенток.
Главное о карантине в Украине / Источник Минздрав / Инфографика 24 каналу
Поделиться новостью