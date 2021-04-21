С начала пандемии коронавирус обнаружили у более чем 124 тысяч жителей Львовщины. 20 апреля лаборатории провели 2225 ПЦР-тестов. COVID-19 подтвердили у 492 человек.

По состоянию на 21 апреля в стационарах львовских больниц находится 901 пациент. У 863 больных подтвердили коронавирус.

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Коронавирус обнаружили у почти 500 человек

В целом на Львовщине коронавирусом заболели более 124,36 тысячи человек. К сожалению, 3089 пациентов умерли от осложнений COVID-19. А 91,53 тысячи человек выздоровели.

Во Львове с начала пандемии коронавирус подтвердили у более 61,18 тысячи человек. 44,93 тысячи больных уже выздоровели, а 1477 – умерли.

Лабораторные медцентры 20 апреля провели 2225 ПЦР-тестов. Коронавирус подтвердили у 492 жителей Львовщины, среди которых 222 львовян.



На Львовщине COVID-19 заболели более 124 тысячи человек / Фото ЛМР

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Ситуация в больницах

В стационарах львовских медучреждений находится 901 пациент с пневмониями. У 863 больных – коронавирус, 59 – находятся в реанимации, а 30 – подключены к аппаратам ИВЛ. 20 апреля в медучреждения попали 48 больных, а выписали 93 человека.

В 8 городской клинической больнице находятся 219 пациентов;

в 1 городской клинической больнице – 139 пациентов;

в больнице скорой медицинской помощи – 421 пациент;

в 5 городской клинической больнице – 98 пациентов;

в 4 городской больнице – 5 пациентов;

в родильном – 19 пациенток.

Обратите внимание! С 25 марта Львовщина перешла в красную карантинную зону. В области действуют ограничения, предусмотренные для высокого уровня эпидемопасности.



Главное о карантине в Украине / Источник Минздрав / Инфографика 24 канала