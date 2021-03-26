С начала пандемии коронавирус обнаружили у 98,74 тысячи жителей Львовщины. 25 марта лаборатории провели 3,5 тысячи ПЦР-тестов. Так, COVID-19 подтвердили в более 1,3 тысячи человек.

По состоянию на 26 марта в стационарах львовских больниц находятся 932 людей. У 834 пациентов подтвердили коронавирус.

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Коронавирус обнаружили у более 1,3 тысячи человек

Всего на Львовщине заболели 98,74 тысячи человек. К сожалению, 2569 пациентов умерли от осложнений болезни. Однако более 77,11 тысячи человек выздоровели.

Во Львове с начала пандемии коронавирус подтвердили у более 48,39 тысячи человек. Более 38,09 тысячи больных уже выздоровели, а 1198 – умерли.

Лабораторные центры 25 марта провели 3560 ПЦР-тестов. Так, коронавирус подтвердили у 1304 жителей Львовщины, среди которых 652 львовян.



На Львовщине более 98,74 тысячи людей заболели на коронавирус / Фото ЛГС

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В стационарах находятся более 900 человек

Всего в стационарах львовских медучреждений лечатся 932 пациента. В 834 людей есть коронавирус, 66 – находятся в реанимации, а 26 человек подключены к аппаратам ИВЛ. 25 марта в больницы попали 103 больных, а 44 человека выписали.

В 8 городской клинической больнице находятся 220 пациентов;

в 1 Городской клинической больнице – 136 пациентов;

в больнице скорой медицинской помощи – 445 пациентов;

в 5 Городской клинической больнице – 91 пациент;

в 4 городской больнице – 3 пациента;

в родильном – 37 пациенток.

Обратите внимание! С 25 марта Львовщина перешла в красную карантинную зону. В области начали действовать ограничения, предусмотренные для самого высокого уровня эпидемиологии.

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