Коронавирус во Львове и области: количество новых больных продолжает расти
С начала пандемии коронавирус обнаружили у 98,74 тысячи жителей Львовщины. 25 марта лаборатории провели 3,5 тысячи ПЦР-тестов. Так, COVID-19 подтвердили в более 1,3 тысячи человек.
Источник:Львовский горсовет
По состоянию на 26 марта в стационарах львовских больниц находятся 932 людей. У 834 пациентов подтвердили коронавирус.
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Коронавирус обнаружили у более 1,3 тысячи человек
Всего на Львовщине заболели 98,74 тысячи человек. К сожалению, 2569 пациентов умерли от осложнений болезни. Однако более 77,11 тысячи человек выздоровели.
Во Львове с начала пандемии коронавирус подтвердили у более 48,39 тысячи человек. Более 38,09 тысячи больных уже выздоровели, а 1198 – умерли.
Лабораторные центры 25 марта провели 3560 ПЦР-тестов. Так, коронавирус подтвердили у 1304 жителей Львовщины, среди которых 652 львовян.
На Львовщине более 98,74 тысячи людей заболели на коронавирус / Фото ЛГС
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В стационарах находятся более 900 человек
Всего в стационарах львовских медучреждений лечатся 932 пациента. В 834 людей есть коронавирус, 66 – находятся в реанимации, а 26 человек подключены к аппаратам ИВЛ. 25 марта в больницы попали 103 больных, а 44 человека выписали.
- В 8 городской клинической больнице находятся 220 пациентов;
- в 1 Городской клинической больнице – 136 пациентов;
- в больнице скорой медицинской помощи – 445 пациентов;
- в 5 Городской клинической больнице – 91 пациент;
- в 4 городской больнице – 3 пациента;
- в родильном – 37 пациенток.
Главное о карантине в Украине / Источник Минздрава / инфографика 24 канала
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