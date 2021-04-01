С начала пандемии коронавирус обнаружили у 104,81 тысячи жителей Львовщины. 31 марта лаборатории провели 3 509 ПЦР-тестов. COVID-19 подтвердили у более 1 000 человек.

По состоянию на 1 апреля в стационарах львовских больниц находится 1 031 больной. У 962 пациентов подтвердили коронавирус.

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Коронавирус обнаружили у более 1 000 человек

Всего на Львовщине заболели 104,81 тысячи человек. К сожалению, 2 654 пациента умерли от осложнений болезни. Однако более 79,62 тысячи человек выздоровели.

Во Львове с начала пандемии коронавирус подтвердили у более 51,24 тысячи человек. 39,24 тысячи больных уже выздоровели, а 1 262 – умерли.

Лабораторные центры 31 марта провели 3 509 ПЦР-тестов. Так, коронавирус подтвердили у 1 141 жителя Львовщины, среди которых 465 львовян.



На Львовщине COVID-19 заболели более 104 тысяч человек / Фото ЛГС

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В больницах находятся более 1 000 больных

В стационарах медучреждений Львова находится 1 031 пациент с пневмониями. У 962 больных есть коронавирус, 65 – находятся в реанимации, а 29 – подключены к аппаратам ИВЛ. 31 марта во львовские больницы попали 83 человека, а выписали 48 пациентов.

В 8 городской клинической больнице находятся 257 пациентов;

в 1 городской клинической больнице – 156 пациентов;

в больнице скорой медицинской помощи – 488 пациентов;

в 5 городской клинической больнице – 92 пациента;

в 4 городской больнице – 2 пациента;

в роддоме – 36 пациенток.

Обратите внимание! Львовщина находится в красной карантинной зоне. В области действуют ограничения, предусмотренные для самого высокого уровня эпидемопасности.



Главное о карантине в Украине / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала