Сейчас в стационарах львовских больниц находятся 599 пациентов. У 564 больных подтвердили коронавирус.

Интересно Получили в последние минуты: в Сокальской ЦРБ едва хватило кислорода для пациентов с COVID-19

Коронавирус обнаружили у 48 человек

В общем на Львовщине коронавирусом заболели более 130,41 тысячи человек. К сожалению, 3 297 пациентов умерли от осложнений COVID-19. Однако более 105,18 тысячи человек выздоровели.

Во Львове с начала пандемии коронавирус подтвердили у более чем 63,94 тысячи человек. 52,98 тысячи больных уже выздоровели, а 1 620 – умерли.

Лабораторные центры 4 мая провели 796 ПЦР-тестов . Коронавирус подтвердили у 48 жителей Львовщины, среди которых 30 львовян.

В стационарах львовских больниц находятся 599 пациентов с пневмониями. У 564 человек подтвердили коронавирус , 52 – находятся в реанимации, а 24 – подключены к аппаратам ИВЛ.

4 мая в медучреждения попали 24 человека, а выписали 5 пациентов.



На Львовщине COVID-19 заболели более 130 тысяч человек / Фото ЛГС

Читайте также Во Львове восстановят 3 автобусных маршрута, которые отменили во время локдауна

Во Львове достаточно стабильная ситуация с коронавирусом

Мэр Львова Андрей Садовый рассказал, что в 2021 году львовяне более тихо отмечали Пасху. Обычно горожане веселятся, приобщаются к гаивкам, Обливному понедельнику, однако в этом году в городе не проводили никаких мероприятий. По словам Садового, в этом есть свои плюсы.

Сейчас достаточно ровная ситуация во Львове с заболеваемостью коронавирусом. Сегодня мы имеем показатель, который у нас был в марте, когда ситуация была значительно лучше, перед большим локдауном,

– отметил городской глава.

Мэр обратился к львовянам с просьбой быть максимально осторожными. Так как 5 мая все ученики вернулись в школы, поэтому, по словам Садового, он бы очень хотел в таком же спокойном режиме довести до конца учебный год.

Обратите внимание! С 26 апреля Львовщина перешла в желтую карантинную зону. Поэтому во Львове, в свою очередь, ослабили карантинные ограничения.



Главное о карантине в Украине / Источник Минздрав / Инфографика 24 канала