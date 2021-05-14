По состоянию на 14 мая в стационарах львовских больниц находятся 409 пациентов. У 376 больных подтвердили коронавирус.

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Коронавирус обнаружили у 350 человек

Всего на Львовщине коронавирусом заболели 132,65 тысячи человек. К сожалению, 3 442 пациента умерли от осложнений COVID-19. Однако более 116,08 тысячи человек выздоровели.

Во Львове коронавирус подтвердили у более чем 64,85 тысячи человек. Более 56,92 тысячи пациентов уже выздоровели, а 1 678 больных умерли.

Лабораторные медцентры 13 мая провели 1 604 ПЦР-теста. Коронавирус обнаружили у 350 человек, среди которых 187 львовян.



На Львовщине коронавирусом заболели более 132 тысяч человек / Фото ЛГС

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Какова ситуация во львовских больницах

В стационарах львовских медучреждений лечатся 409 пациентов. 376 человек – больны коронавирусом, 41 – находится в реанимации, а 22 – подключены к аппаратам ИВЛ. 13 мая в медучреждения попали 27 больных, а выписали 29 пациентов.

В 8 городской клинической больнице находятся 93 пациента;

в 1 городской клинической больнице – 68 пациентов;

в больнице скорой медицинской помощи – 184 пациента;

в 5 городской клинической больнице – 54 пациента;

в 4 городской клинической больнице – 3 пациента;

в родильном – 7 пациенток.

Обратите внимание! С 26 апреля Львовщина перешла в желтую карантинную зону. Поэтому во Львове решили ослабить карантинные ограничения.



Главное о карантине в Украине / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала