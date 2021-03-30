С начала пандемии коронавирус обнаружили у 102,83 тысячи жителей Львовщины. 29 марта лаборатории провели 2 063 ПЦР-теста. Так, COVID-19 подтвердили у 961 человека.

По состоянию на 30 марта в стационарах львовских больниц находятся 1 017 человек. У 940 пациентов подтвердили коронавирус.

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Коронавирус обнаружили у более 900 человек

Всего на Львовщине заболели 102,83 тысячи человек. К сожалению, 2 610 пациентов умерли от осложнений болезни. Однако более 78,77 тысячи человек выздоровели.

Во Львове с начала пандемии коронавирус подтвердили у более 50,37 тысячи человек. 38,96 тысячи больных уже выздоровели, а 1 237 – умерли.

Лабораторные центры 29 марта провели 2 063 ПЦР-теста. Так, коронавирус подтвердили у 961 жителя Львовщины, среди которых 502 львовян.



На Львовщине COVID-19 заболели почти 109 тысяч человек / Фото ЛГС

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Какова ситуация в больницах

В стационарах больниц Львовщины находятся 3 177 больных пневмонией. У 2 583 человек подтвердили коронавирус, 2 583 – находятся в реанимации, а 66 – подключены к аппаратам ИВЛ. 29 марта в больницы попали 309 пациентов, а выписали 267 человек.

В медучреждениях Львова на стационарном лечении с пневмониями находятся 1 017 пациентов. У 940 больных есть коронавирус, 68 – находятся в реанимации, а 25 – подключены к аппаратам ИВЛ. 29 марта во львовские больницы попали 144 человека, а выписали только 69 пациентов.

В 8 городской клинической больнице находятся 246 пациентов;

в 1 городской клинической больнице – 148 пациентов;

в больнице скорой медицинской помощи – 484 пациента;

в 5 городской клинической больнице – 95 пациентов;

в 4 городской больнице – 3 пациента;

в роддоме – 41 пациентка.

Обратите внимание! С 25 марта Львовщина перешла в красную карантинную зону. В области начали действовать ограничения, предусмотренные для самого высокого уровня эпидемопасности.



Главное о карантине в Украине / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала