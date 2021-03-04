С начала пандемии коронавируса болезнь подтвердили у более 80,57 тысячи людей. Лабораторные центры 3 марта провели 1606 ПЦР-тестов и выявили 590 случаев инфицирования COVID-19.

Во львовских медучреждениях сейчас лечатся 396 человек. У 343 пациентов подтвердили коронавирус.

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Сколько на Львовщине больных коронавирусом

Всего на Львовщине коронавирусом заболели более 80,57 тысячи человек. К сожалению, 2 308 больных умерли от осложнений. Однако более 70 тысяч пациентов выздоровели.

Во Львове за этот период COVID-19 подтвердили у более 38,75 тысячи человек. Из них более 34,16 тысячи пациентов уже выздоровели, а 1 057 больных умерли.

Лабораторные центры 3 марта провели 1 606 ПЦР-тестов. Так, коронавирус подтвердили у 590 человек, среди которых 304 львовян.



На Львовщине коронавирусом заболели более 80,5 тысячи человек / Фото ЛГС

Какая ситуация во львовских больницах

Всего в стационарах львовских больниц находятся 396 пациентов. У 343 человек есть коронавирус, 26 – находятся в реанимации, а 10 – подключены к аппаратам ИВЛ. В течение суток 3 марта в больницы попали 45 человек, а выписали 35 пациентов.

В 8 городской клинической больнице находятся 77 пациентов;

в 1 Городской клинической больнице – 63 пациента;

в больнице скорой медицинской помощи – 158 пациентов;

в 5 Городской клинической больнице – 82 пациента;

в 4 городской больнице – 1 пациент;

в роддоме – 15 пациенток.



Как будут вакцинировать украинцев / источник: Минздрав / инфографика 24 канала