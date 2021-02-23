С начала пандемии COVID-19 подтвердили у 76,63 тысячи жителей Львовщины. 22 февраля лабораторные центры получили 197 положительных тестов на коронавирус, среди которых были 132 теста львовян.

Во львовских медучреждениях лечится 301 пациент. 18 человек находятся в реанимации.

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Сколько новых больных на Львовщине

Всего на Львовщине с начала пандемии коронавирус обнаружили у 76,63 тысячи человек. К сожалению, от осложнений болезни умерли 2236 больных. Однако 67,87 тысячи пациентов выздоровели.

Во Львове за этот период коронавирус подтвердили у более 36,68 тысячи человек. Более 33,26 тысячи больных уже выздоровели, но 1020 – умерли.

Лабораторные центры 22 февраля провели 739 ПЦР-тестов. Так, COVID-19 обнаружили у 197 человек, среди которых 132 – львовяне. По состоянию на утро 23 февраля остатка проб в холодильнике не было.

Коронавирусом заболели 76,63 тысячи жителей Львовщины / Фото ЛГС

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Какова ситуация во львовских медучреждениях

Всего в стационарах львовских больниц лечится 301 человек. У 253 пациентов подтвердили коронавирус, 18 – находятся в реанимации, а 8 человек подключены к аппаратам ИВЛ. В течение суток 22 февраля в медучреждения попали 39 человек, а выписали 15 пациентов.

В 8 городской клинической больнице находятся 33 пациента;

в 1 городской клинической больнице – 40 пациентов;

в больнице скорой медицинской помощи – 149 пациентов;

в 5 городской клинической больнице – 62 пациента;

в 4 городской больнице – 1 пациент;

в родильном – 16 пациенток.

Сравнение вакцин против коронавируса / Источник ВОЗ / Инфографика 24 канала