На Львовщине с начала пандемии коронавируса болезнь обнаружили у более 79 тысяч человек. В течение суток 28 февраля COVID-19 подтвердили у 315 жителей области, среди которых 227 львовян.

Во львовских медучреждениях сейчас находятся 365 пациентов. У 311 из них подтвердили коронавирус.

Интересно Имею полгода запаса прочности, – Садовый ответил, будет ли вакцинироваться против COVID-19

Сколько на Львовщине новых больных коронавирусом

Всего на Львовщине коронавирусом заболели более 79,23 тысячи человек. К сожалению, 2279 больных умерли от осложнений. Однако более 69,38 тысячи пациентов выздоровели.

Во Львове за этот период COVID-19 подтвердили в более 38 тысяч человек. Более 33,76 тысячи пациентов уже выздоровели, а 1044 человек умерли.

По оперативным данным, 28 февраля лабораторные центры провели 864 ПЦР-теста. Так, коронавирус подтвердили у 315 человек, среди которых 227 львовян.



На Львовщине коронавирусом заболели более 79 тысяч человек / Фото ЛГС

К теме В Украине заработал сайт для записи на вакцинацию

Какая ситуация во львовских медучреждениях

Всего в стационарах львовских медучреждений находятся 365 человек. У 311 пациентов подтвердили коронавирус, 20 – находятся в реанимации, а 9 человек подключены к аппаратам ИВЛ. За сутки 28 февраля в больницы попали 18 человек, а выписали 1 пациента.

В 8 городской клинической больнице находятся 56 пациентов;

в 1 городской клинической больнице – 54 пациента;

в больнице скорой медицинской помощи – 157 пациентов;

в 5 городской клинической больнице – 83 пациента;

в 4 городской больнице – 2 пациента;

в родильном – 13 пациенток.



Как будут вакцинировать украинцев / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала