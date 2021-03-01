Коронавирус во Львове и области: сколько новых больных и коек в больницах
На Львовщине с начала пандемии коронавируса болезнь обнаружили у более 79 тысяч человек. В течение суток 28 февраля COVID-19 подтвердили у 315 жителей области, среди которых 227 львовян.
Источник:Львовский горсовет
Во львовских медучреждениях сейчас находятся 365 пациентов. У 311 из них подтвердили коронавирус.
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Сколько на Львовщине новых больных коронавирусом
Всего на Львовщине коронавирусом заболели более 79,23 тысячи человек. К сожалению, 2279 больных умерли от осложнений. Однако более 69,38 тысячи пациентов выздоровели.
Во Львове за этот период COVID-19 подтвердили в более 38 тысяч человек. Более 33,76 тысячи пациентов уже выздоровели, а 1044 человек умерли.
По оперативным данным, 28 февраля лабораторные центры провели 864 ПЦР-теста. Так, коронавирус подтвердили у 315 человек, среди которых 227 львовян.
На Львовщине коронавирусом заболели более 79 тысяч человек / Фото ЛГС
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Какая ситуация во львовских медучреждениях
Всего в стационарах львовских медучреждений находятся 365 человек. У 311 пациентов подтвердили коронавирус, 20 – находятся в реанимации, а 9 человек подключены к аппаратам ИВЛ. За сутки 28 февраля в больницы попали 18 человек, а выписали 1 пациента.
- В 8 городской клинической больнице находятся 56 пациентов;
- в 1 городской клинической больнице – 54 пациента;
- в больнице скорой медицинской помощи – 157 пациентов;
- в 5 городской клинической больнице – 83 пациента;
- в 4 городской больнице – 2 пациента;
- в родильном – 13 пациенток.
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