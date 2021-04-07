С начала пандемии коронавирус обнаружили у более чем 112,1 тысячи жителей Львовщины. 6 апреля лаборатории провели 3 596 ПЦР-тестов. COVID-19 подтвердили у 1 085 людей.

По состоянию на 7 апреля в стационарах львовских больниц находятся 1 103 больных. У 1 050 пациентов подтвердили коронавирус.

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Коронавирус обнаружили у более чем 1000 человек

В целом на Львовщине коронавирусом заболели более 112,19 тысячи человек. К сожалению, 2 762 пациента умерли от осложнений болезни. Однако свыше 82,98 тысячи человек выздоровели.

Во Львове с начала пандемии коронавирус подтвердили у более чем 55,25 тысячи человек. 41,05 тысячи больных уже выздоровели, а 1 325 – умерли.

Лабораторные центры 6 апреля провели 3 596 ПЦР-тестов. Так, коронавирус подтвердили у 1 085 жителей Львовщины, среди которых 628 львовян.



На Львовщине COVID-19 заболели более 112 тысяч человек / Фото ЛГС

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В больницах находятся свыше 1000 больных

В стационарах львовских медучреждений находятся 1 103 пациента с пневмониями. У 1 050 больных подтвержден коронавирус, 65 – находятся в реанимации, а 33 – подключены к аппаратам ИВЛ. 6 апреля во львовские больницы попали 96 человек, а выписали 77 пациентов.

в 8 городской клинической больнице находятся 267 пациентов;

в 1 городской клинической больнице – 162 пациента;

в больнице скорой медицинской помощи – 531 пациент;

в 5 городской клинической больнице – 108 пациентов;

в 4 городской больнице – 4 пациента;

в роддоме – 31 пациентка.

Обратите внимание! С 25 марта Львовщина находится в красной карантинной зоне. В области действуют ограничения, предусмотренные для самого высокого уровня эпидемиологии.



Главное о карантине в Украине / Источник Минздрав / Инфографика 24 канала