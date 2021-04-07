Коронавирус во Львове и области: сколько новых больных и пациентов в больницах
С начала пандемии коронавирус обнаружили у более чем 112,1 тысячи жителей Львовщины. 6 апреля лаборатории провели 3 596 ПЦР-тестов. COVID-19 подтвердили у 1 085 людей.
Источник:Львовский горсовет
По состоянию на 7 апреля в стационарах львовских больниц находятся 1 103 больных. У 1 050 пациентов подтвердили коронавирус.
Актуально Мы вступили в период постоянных пандемий, – Садовый рассказал, остановят ли сообщение со Львовом
Коронавирус обнаружили у более чем 1000 человек
В целом на Львовщине коронавирусом заболели более 112,19 тысячи человек. К сожалению, 2 762 пациента умерли от осложнений болезни. Однако свыше 82,98 тысячи человек выздоровели.
Во Львове с начала пандемии коронавирус подтвердили у более чем 55,25 тысячи человек. 41,05 тысячи больных уже выздоровели, а 1 325 – умерли.
Лабораторные центры 6 апреля провели 3 596 ПЦР-тестов. Так, коронавирус подтвердили у 1 085 жителей Львовщины, среди которых 628 львовян.
На Львовщине COVID-19 заболели более 112 тысяч человек / Фото ЛГС
Интересно Надо готовиться к непростым временам, – Садовый о ситуации с COVID-19 во Львове
В больницах находятся свыше 1000 больных
В стационарах львовских медучреждений находятся 1 103 пациента с пневмониями. У 1 050 больных подтвержден коронавирус, 65 – находятся в реанимации, а 33 – подключены к аппаратам ИВЛ. 6 апреля во львовские больницы попали 96 человек, а выписали 77 пациентов.
- в 8 городской клинической больнице находятся 267 пациентов;
- в 1 городской клинической больнице – 162 пациента;
- в больнице скорой медицинской помощи – 531 пациент;
- в 5 городской клинической больнице – 108 пациентов;
- в 4 городской больнице – 4 пациента;
- в роддоме – 31 пациентка.
Главное о карантине в Украине / Источник Минздрав / Инфографика 24 канала
Поделиться новостью