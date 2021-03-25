С начала пандемии коронавирус обнаружили у 97,44 тысячи жителей Львовщины. 24 марта лаборатории провели 3,2 тысячи ПЦР-тестов. Так, COVID-19 подтвердили у более тысячи человек.

По состоянию на 25 марта в стационарах львовских больниц находятся более 880 человек. У 775 пациентов подтвердили коронавирус.

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Коронавирус обнаружили у более тысячи человек

Всего на Львовщине заболели 97,44 тысячи человек. К сожалению, 2552 пациента умерли от осложнений болезни. Однако более 76,47 тысячи человек выздоровели.

Во Львове с начала пандемии коронавирус подтвердили у более 47,74 тысячи человек. Более 37,88 тысячи больных уже выздоровели, а 1182 – умерли.

Лабораторные центры 24 марта провели 3202 ПЦР-теста. Так, коронавирус подтвердили у 1032 жителей Львовщины, среди которых 515 львовян.



На Львовщине более 97,4 тысячи человек заболели коронавирусом / Фото ЛГС

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В стационарах находятся более 880 человек

Всего в стационарах львовских медучреждений лечатся 883 пациента. У 775 человек коронавирус, 65 находятся в реанимации, а 25 человек подключены к аппаратам ИВЛ. 24 марта в больницы попали 94 больных, а 45 человек выписали.

В 8 городской клинической больнице находятся 196 пациентов;

в 1 городской клинической больнице – 135 пациентов;

в больнице скорой медицинской помощи – 424 пациента;

в 5 городской клинической больнице – 90 пациентов;

в 4 городской больнице – 4 пациента;

в родильном доме – 34 пациентки.

Обратите внимание! На Львовщине значительно возросло количество больных коронавирусом, поэтому с 25 марта она переходит в красную карантинную зону. В области начнут действовать ограничения, предусмотренные для самого высокого уровня эпидемиологии.



Главное о карантине в Украине / Источник Минздрав / инфографика 24 канала