Коронавирус во Львове и области: на Львовщине снова более тысячи новых больных
С начала пандемии коронавирус обнаружили у 97,44 тысячи жителей Львовщины. 24 марта лаборатории провели 3,2 тысячи ПЦР-тестов. Так, COVID-19 подтвердили у более тысячи человек.
Источник:Львовский горсовет
По состоянию на 25 марта в стационарах львовских больниц находятся более 880 человек. У 775 пациентов подтвердили коронавирус.
Актуально Львов в красной зоне: какие ограничения будут действовать в городе
Коронавирус обнаружили у более тысячи человек
Всего на Львовщине заболели 97,44 тысячи человек. К сожалению, 2552 пациента умерли от осложнений болезни. Однако более 76,47 тысячи человек выздоровели.
Во Львове с начала пандемии коронавирус подтвердили у более 47,74 тысячи человек. Более 37,88 тысячи больных уже выздоровели, а 1182 – умерли.
Лабораторные центры 24 марта провели 3202 ПЦР-теста. Так, коронавирус подтвердили у 1032 жителей Львовщины, среди которых 515 львовян.
На Львовщине более 97,4 тысячи человек заболели коронавирусом / Фото ЛГС
Интересно На Львовщине увеличилось случаев продажи фальшивых ПЦР-тестов
В стационарах находятся более 880 человек
Всего в стационарах львовских медучреждений лечатся 883 пациента. У 775 человек коронавирус, 65 находятся в реанимации, а 25 человек подключены к аппаратам ИВЛ. 24 марта в больницы попали 94 больных, а 45 человек выписали.
- В 8 городской клинической больнице находятся 196 пациентов;
- в 1 городской клинической больнице – 135 пациентов;
- в больнице скорой медицинской помощи – 424 пациента;
- в 5 городской клинической больнице – 90 пациентов;
- в 4 городской больнице – 4 пациента;
- в родильном доме – 34 пациентки.
Главное о карантине в Украине / Источник Минздрав / инфографика 24 канала
Поделиться новостью