С начала пандемии коронавируса обнаружили у более 126 тысяч жителей Львовщины. 22 апреля лаборатории провели 2317 ПЦР-тестов. COVID-19 подтвердили в 926 человек.

По состоянию на 23 апреля в стационарах львовских больниц находится 851 пациент. У 801 больного подтвердили коронавирус.

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Коронавирус обнаружили у более 900 человек

Всего на Львовщине коронавирусом заболели более 126 тысяч человек. К сожалению, 3135 пациентов умерли от осложнений COVID-19. Однако более 94,54 тысячи человек выздоровели.

Во Львове с начала пандемии коронавируса подтвердили в более 62,13 тысячи человек. 46,26 тысячи больных уже выздоровели, а 1522 – умерли.

Лабораторные центры 22 апреля провели 2317 ПЦР-тестов. Так, коронавирус подтвердили у 926 жителей Львовщины, среди которых 437 львовян.



На Львовщине COVID-19 заболели более 126 тысяч человек / Фото ЛГС

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Сколько пациентов в больницах

В стационарах львовских медучреждений находится 851 пациент с пневмониями. У 801 больного есть коронавирус, 55 – находятся в реанимации, а 31 – подключен к аппаратам ИВЛ. 22 апреля в медучреждения попали 33 больных, а выписали 47 человек.

В 8 городской клинической больнице находятся 206 пациентов;

в 1 Городской клинической больнице – 131 пациент;

в больнице скорой медицинской помощи – 398 пациентов;

в 5 Городской клинической больнице – 97 пациентов;

в 4 городской больнице – 4 пациента;

в роддоме – 15 пациенток.

Обратите внимание! С 25 марта Львовская область находится в красной карантинной зоне. В области действуют ограничения, предусмотренные для самого высокого уровня эпидемиологии.



Главное о карантине в Украине / Источник Минздрав / инфографика 24 канала