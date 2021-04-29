С начала пандемии коронавирус обнаружили у более 128 тысяч жителей Львовской области. 28 апреля лаборатории провели 2944 ПЦР-теста. COVID-19 подтвердили в 667 человек, среди которых 187 львовян.

Сейчас в стационарах львовских больниц находятся 689 пациентов. У 655 больных подтвердили коронавирус.

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Коронавирус обнаружили у более 600 человек

Всего во Львовской области коронавирусом заболели более 128,99 тысячи человек. К сожалению, 3246 пациентов умерли от осложнений COVID-19. Однако более 100,93 тысячи человек выздоровели.

Во Львове с начала пандемии коронавируса подтвердили в более 63,27 тысячи человек. 49,28 тысячи больных уже выздоровели, а 1580 – умерли,

Лабораторные центры 28 апреля провели 2944 ПЦР-теста. Коронавирус подтвердили у 667 жителей Львовской области, среди которых 187 львовян.



На Львовщине COVID-19 заболели более 128 тысяч человек / Фото ЛГС

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Какая ситуация во львовских больницах

По состоянию на 29 апреля в стационарах львовских медучреждений находятся 689 пациентов с пневмониями. У 655 больных есть коронавирус, 58 – находятся в реанимации, а 28 – подключены к аппаратам ИВЛ. 28 апреля в медучреждения попали 42 больных, а выписали 69 человек.

В 8 городской клинической больнице находятся 152 пациента;

в 1 Городской клинической больнице – 114 пациентов;

в больнице скорой медицинской помощи – 322 пациента;

в 5 Городской клинической больнице – 85 пациентов;

в 4 городской больнице – 5 пациенток;

в родильном – 11 пациенток.

Обратите внимание! По решению государственной комиссии ТЭБ и ЧС, с 26 апреля Львовская область перешла в желтую карантинную зону. Во Львове ослабили карантинные ограничения.



Главное о карантине в Украине / Источник Минздрав / инфографика 24 канала