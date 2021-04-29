Коронавирус во Львове и области: сохраняется положительная динамика заболеваемости
С начала пандемии коронавирус обнаружили у более 128 тысяч жителей Львовской области. 28 апреля лаборатории провели 2944 ПЦР-теста. COVID-19 подтвердили в 667 человек, среди которых 187 львовян.
Источник:Львовский горсовет
Сейчас в стационарах львовских больниц находятся 689 пациентов. У 655 больных подтвердили коронавирус.
Актуально Как будут праздновать Пасху во Львове: детали от ЛГС
Коронавирус обнаружили у более 600 человек
Всего во Львовской области коронавирусом заболели более 128,99 тысячи человек. К сожалению, 3246 пациентов умерли от осложнений COVID-19. Однако более 100,93 тысячи человек выздоровели.
Во Львове с начала пандемии коронавируса подтвердили в более 63,27 тысячи человек. 49,28 тысячи больных уже выздоровели, а 1580 – умерли,
Лабораторные центры 28 апреля провели 2944 ПЦР-теста. Коронавирус подтвердили у 667 жителей Львовской области, среди которых 187 львовян.
На Львовщине COVID-19 заболели более 128 тысяч человек / Фото ЛГС
Интересно Как в 2021 году будут праздновать День города Львова: программа мероприятий
Какая ситуация во львовских больницах
По состоянию на 29 апреля в стационарах львовских медучреждений находятся 689 пациентов с пневмониями. У 655 больных есть коронавирус, 58 – находятся в реанимации, а 28 – подключены к аппаратам ИВЛ. 28 апреля в медучреждения попали 42 больных, а выписали 69 человек.
- В 8 городской клинической больнице находятся 152 пациента;
- в 1 Городской клинической больнице – 114 пациентов;
- в больнице скорой медицинской помощи – 322 пациента;
- в 5 Городской клинической больнице – 85 пациентов;
- в 4 городской больнице – 5 пациенток;
- в родильном – 11 пациенток.
Главное о карантине в Украине / Источник Минздрав / инфографика 24 канала
Поделиться новостью