По состоянию на 30 июня в стационарах львовских больниц находятся 47 больных. У 44 пациентов подтвердили коронавирус.
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Коронавирус обнаружили у 30 человек
Всего на Львовщине коронавирусом заболели более чем 137,42 тысяч человек. К сожалению, 3 650 пациентов умерли от осложнений COVID-19. Однако 132,6 тысячи человек выздоровели.
Во Львове коронавирус подтвердили у более чем 66,87 тысяч человек. Более чем 64,52 тысячи пациентов уже выздоровели, а 1 781 больной умер.
Лабораторные центры 29 июня провели 882 ПЦР-теста. Коронавирус обнаружили у 30 человек, среди которых 15 львовян.
На Львовщине коронавирусом заболели более чем 137 тысяч человек / Фото ЛГС
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Какова ситуация в больницах
- В стационарах львовских медучреждений лечатся 47 больных.
- Все пациенты находятся в больнице скорой медицинской помощи.
- 44 человека – больные коронавирусом, 6 – находятся в реанимации, а 4 – подключены к аппаратам ИВЛ.
- 29 июня в медучреждения попали 3 больных, а выписали 4 пациентов.
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