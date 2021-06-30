Коронавирус во Львове и области: более чем 132 тысячи людей уже переболели

С начала пандемии коронавирус обнаружили у более чем 137 тысяч жителей Львовщины. 29 июня лаборатории провели 882 ПЦР-теста. COVID-19 подтвердили у 30 человек, среди которых 15 львовян.

По состоянию на 30 июня в стационарах львовских больниц находятся 47 больных. У 44 пациентов подтвердили коронавирус.

Актуально Ковидний апокалипсис: из России в Украину надвигается опасная волна штамма Дельта

Коронавирус обнаружили у 30 человек

Всего на Львовщине коронавирусом заболели более чем 137,42 тысяч человек. К сожалению, 3 650 пациентов умерли от осложнений COVID-19. Однако 132,6 тысячи человек выздоровели.

Во Львове коронавирус подтвердили у более чем 66,87 тысяч человек. Более чем 64,52 тысячи пациентов уже выздоровели, а 1 781 больной умер.

Лабораторные центры 29 июня провели 882 ПЦР-теста. Коронавирус обнаружили у 30 человек, среди которых 15 львовян.



На Львовщине коронавирусом заболели более чем 137 тысяч человек / Фото ЛГС

Интересно Правительство утвердило меры по противодействию штамма Дельта: какие ограничения будут действовать

Какова ситуация в больницах

В стационарах львовских медучреждений лечатся 47 больных.

Все пациенты находятся в больнице скорой медицинской помощи.

44 человека – больные коронавирусом, 6 – находятся в реанимации, а 4 – подключены к аппаратам ИВЛ.

29 июня в медучреждения попали 3 больных, а выписали 4 пациентов.

По информации Львовского областного центра общественного здоровья , на Львовщине 2 больницы, в которых по состоянию на 30 июня не находятся пациенты с COVID-19 – Жидачевская и Пустомытовская ЦРБ.



Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала