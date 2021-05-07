Сейчас в стационарах львовских больниц находятся 526 пациентов. У 494 больных подтвердили коронавирус.

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Коронавирус обнаружили у более 250 человек

Всего во Львовской области коронавирусом заболели более 130,83 тысячи человек. К сожалению, 3345 пациентов умерли от осложнений COVID-19. Однако более 107,13 тысяч человек выздоровели.

Во Львове с начала пандемии коронавируса подтвердили в более 64,07 тысячи человек. 53,26 тысячи больных уже выздоровели, а 1635 – умерли.

Лабораторные центры 6 мая провели 2187 ПЦР-тестов. Коронавирус подтвердили у 256 жителей Львовской области, среди которых 90 львовян.



Во Львовской области COVID-19 заболели более 130 тысяч человек / Фото ЛГС

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Какая ситуация во львовских больницах

По состоянию на 7 мая в стационарах львовских медучреждений находятся 526 пациентов с пневмониями. У 494 больных есть коронавирус, 47 – находятся в реанимации, а 23 – подключены к аппаратам ИВЛ. 6 мая в медучреждения попали 30 больных, а выписали 69 человек.

В 8 городской клинической больнице находится 121 пациент;

в 1 Городской клинической больнице – 96 пациентов;

в больнице скорой медицинской помощи – 239 пациентов;

в 5 Городской клинической больнице – 59 пациентов;

в 4 городской больнице – 3 пациента;

в родильном – 8 пациенток.

Обратите внимание! С 26 апреля Львовская область перешла в желтую карантинную зону. Поэтому во Львове ослабили карантинные ограничения.



Главное о карантине в Украине / Источник Минздрав / инфографика 24 канала