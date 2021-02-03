Коронавирус во Львове: сколько больных и какая ситуация в больницах
С начала пандемии коронавируса на Львовщине подтвердили свыше 71 тысячи случаев инфицирования COVID-19. В течение суток 2 февраля лаборатории сделали 1358 ПЦР-тестов. Так, коронавирус подтвердили у 182 человек.
Источник: Львовский горсовет
Во львовских больницах сейчас лечатся 238 больных коронавирусом. К аппаратам ИВЛ подключены 8 пациентов.
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Сколько во Львове больных коронавирусом
По состоянию на утро 3 февраля на Львовщине подтвердили более 71,62 тысячи случаев инфицирования коронавирусом, из них во Львове – более 34,31 тысячи случаев. К сожалению, от осложнений болезни умер 2101 пациент. Однако более 62 тысяч больных выздоровели.
Лабораторные центры 2 февраля провели 1358 ПЦР-тестов. 182 тесты оказались положительными, среди них 87 – тесты львовян. Остатка проб в холодильнике нет.
На Львовщине коронавирус подтвердили у более 71 тысячи человек / Фото Львовского горсовета
Какая ситуация во львовских медучреждениях
Всего в стационарах львовских больниц лечится 281 пациент – 238 человек – больные на COVID-19, 25 – находятся в реанимации, а 9 человек подключены к аппаратам ИВЛ. За последние сутки в медучреждения попали 14 больных. Выписали из больниц 36 человек.
- В 8 городской клинической больнице находятся 50 пациентов;
- в 1 городской клинической больнице – 44 пациента;
- в больнице скорой медицинской помощи – 154 пациента;
- в 5 городской клинической больнице – 28 пациентов;
- в 4 городской больнице – 1 пациент;
- в родильном – 4 пациентки.
План вакцинации украинцев / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала
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