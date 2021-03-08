Во Львове с начала пандемии коронавируса болезнь диагностировали у более 39,83 тысячи человек. 7 марта лаборатории обнаружили COVID-19 у 302 львовян.

Во львовских медучреждениях находятся 506 пациентов. Из них 412 человек – больные коронавирусом.

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Во Львове более 39 тысяч человек заболели COVID-19

С начала пандемии коронавируса болезнь подтвердили у более 39,83 тысячи львовян. К сожалению, 1 071 больной умер. Однако вылечились более 34,49 тысячи пациентов.

Всего COVID-19 заболели 1 960 львовских медиков. Сейчас 73 из них находятся на амбулаторном лечении, а 14 – в стационарах. Выздоровели 1 867 медработников, а 6 человек умерли от осложнений коронавируса.

Лаборатории 7 марта провели 788 ПЦР-исследований. Так, коронавирус обнаружили у 302 львовян.



На Львовщине коронавирус обнаружили у более 82 тысяч человек / Фото ЛГС

Во львовских медучреждениях лечатся 506 пациентов

В медучреждениях Львова на стационарном лечении с пневмонией находятся 506 людей. Из них 412 пациентов имеют коронавирус, 30 человек находятся в реанимационном отделении, а 14 – подключены к аппаратам ИВЛ. В больницы 7 марта попали 33 человека, а выписали только 2 пациентов.

В 8 городской клинической больнице находятся 117 пациентов;

в 1 городской клинической больнице – 82 пациента;

в больнице скорой медицинской помощи – 198 пациентов;

в 5 городской клинической больнице – 93 пациента;

в 4 городской больнице – 1 пациент;

в роддоме – 15 пациенток.



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