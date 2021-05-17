По состоянию на 17 мая в стационарах львовских больниц находятся 367 пациентов. У 345 больных подтвердили коронавирус.

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Коронавирус обнаружили у более 100 человек

Всего во Львовской области коронавирусом заболели 133,3 тысячи человек. К сожалению, 3468 пациентов умерли от осложнений COVID-19. Однако, 119,26 тысячи человек выздоровели.

Во Львове коронавирус подтвердили в более 65,1 тысячи человек. Более 57,78 тысячи пациентов уже выздоровели, а 1687 больных умерли.

Лабораторные центры 16 мая провели 606 ПЦР-тестов. Коронавирус обнаружили у 104 человек, среди которых 58 львовян.



На Львовщине коронавирусом заболели более 133 тысяч человек / Фото ЛГС

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Какая ситуация во львовских больницах

В стационарах львовских медучреждений лечатся 367 пациентов. 345 людей – больные коронавирусом, 39 – находятся в реанимации, а 22 – подключены к аппаратам ИВЛ. 16 мая в медучреждения попали 9 больных, а выписали 5 пациентов.

В 8 городской клинической больнице находится 81 пациент;

в 1 городской клинической больнице – 57 пациентов;

в больнице скорой медицинской помощи – 170 пациентов;

в 5 городской клинической больнице – 48 пациентов;

в 4 городской клинической больнице – 3 пациента;

в родильном – 8 пациенток.

Обратите внимание! С 26 апреля Львовская область перешла в желтую карантинную зону. Поэтому во Львове ослабили карантин.



Главное о карантине в Украине / Источник МОЗ / Инфографика 24 канала