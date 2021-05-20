По состоянию на 20 мая в стационарах львовских больниц находятся 314 пациентов. У 287 больных подтвердили коронавирус.

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Коронавирус обнаружили у более чем 250 человек

В общем на Львовщине коронавирусом заболели 133,94 тысячи человек. К сожалению, 3 503 пациента умерли от осложнений COVID-19. Однако 122,01 тысячи человек выздоровели.

Во Львове коронавирус подтвердили у более чем 65,32 тысячи человек. Более 59,71 тысячи пациентов уже выздоровели, а 1 708 больных умерли.

Лабораторные центры 19 мая провели 1 197 ПЦР-тестов. Коронавирус обнаружили у 283 человек, среди которых 68 львовян.



На Львовщине коронавирусом заболели более 133 тысяч человек / Фото ЛГС

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Какая ситуация во львовских больницах

В стационарах львовских медучреждений лечатся 314 пациентов. 287 человек – больные коронавирусом, 36 – находятся в реанимации, а 21 – подключен к аппаратам ИВЛ. 19 мая в медучреждения попали 24 больных, а выписали 23 пациентов.

в 8 городской клинической больнице находятся 65 пациентов;

в 1 городской клинической больнице – 46 пациентов;

в больнице скорой медицинской помощи – 149 пациентов;

в 5 городской клинической больнице – 45 пациентов;

в 4 городской клинической больнице – 4 пациента;

в родильном – 5 пациенток.

Обратите внимание! С 26 апреля Львовщина перешла в желтую карантинную зону. Поэтому во Львове ослабили карантинные ограничения.



Главное о карантине в Украине / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала