С начала пандемии коронавирус обнаружили у более чем 127 тысяч жителей Львовщины. 25 апреля лаборатории провели 1 082 ПЦР-теста. COVID-19 подтвердили у 311 человек.

По состоянию на 26 апреля в стационарах львовских больниц находятся 819 пациентов. У 788 ​​больных подтвердили коронавирус.

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Коронавирус обнаружили у более чем 300 человек

Всего на Львовщине коронавирусом заболели более 127 тысяч человек. К сожалению, 3 171 пациент умер от осложнений COVID-19. Однако более 96,25 тысячи человек выздоровели.

Во Львове с начала пандемии коронавирус подтвердили у более 62,74 тысячи человек. 47,49 тысячи больных уже выздоровели, а 1 550 – умерли.

Лабораторные центры 25 апреля провели 1 082 ПЦР-теста. Коронавирус подтвердили у 311 жителей Львовщины, среди которых 189 львовян.



На Львовщине COVID-19 заболели более 127 тысяч человек / Фото ЛГС

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Сколько пациентов в больницах

В стационарах львовских медучреждений находятся 819 пациентов с пневмониями. У 788 ​​больных есть коронавирус, 62 – находятся в реанимации, а 29 – подключены к аппаратам ИВЛ. 25 апреля в медучреждения попали 23 больных, а выписали 5 человек.

В 8 городской клинической больнице находятся 197 пациентов;

в 1 городской клинической больнице – 128 пациентов;

в больнице скорой медицинской помощи – 383 пациента;

в 5 городской клинической больнице – 94 пациента;

в 4 городской больнице – 3 пациента;

в родильном – 14 пациенток.

Обратите внимание! С 26 апреля Львовщина перешла в желтую карантинную зону.