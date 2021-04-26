Коронавирус во Львове и области: сколько новых больных и пациентов в больницах
С начала пандемии коронавирус обнаружили у более чем 127 тысяч жителей Львовщины. 25 апреля лаборатории провели 1 082 ПЦР-теста. COVID-19 подтвердили у 311 человек.
Источник:Львовский горсовет
По состоянию на 26 апреля в стационарах львовских больниц находятся 819 пациентов. У 788 больных подтвердили коронавирус.
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Коронавирус обнаружили у более чем 300 человек
Всего на Львовщине коронавирусом заболели более 127 тысяч человек. К сожалению, 3 171 пациент умер от осложнений COVID-19. Однако более 96,25 тысячи человек выздоровели.
Во Львове с начала пандемии коронавирус подтвердили у более 62,74 тысячи человек. 47,49 тысячи больных уже выздоровели, а 1 550 – умерли.
Лабораторные центры 25 апреля провели 1 082 ПЦР-теста. Коронавирус подтвердили у 311 жителей Львовщины, среди которых 189 львовян.
На Львовщине COVID-19 заболели более 127 тысяч человек / Фото ЛГС
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Сколько пациентов в больницах
В стационарах львовских медучреждений находятся 819 пациентов с пневмониями. У 788 больных есть коронавирус, 62 – находятся в реанимации, а 29 – подключены к аппаратам ИВЛ. 25 апреля в медучреждения попали 23 больных, а выписали 5 человек.
- В 8 городской клинической больнице находятся 197 пациентов;
- в 1 городской клинической больнице – 128 пациентов;
- в больнице скорой медицинской помощи – 383 пациента;
- в 5 городской клинической больнице – 94 пациента;
- в 4 городской больнице – 3 пациента;
- в родильном – 14 пациенток.
Главное о карантине в Украине / Источник Минздрав / Инфографика 24 канала
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