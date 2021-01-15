Во Львове 14 января провели 1792 ПЦР-теста на коронавирус. Так, COVID-19 обнаружили у 525 человек, среди которых 301 львовянин.

По состоянию на утро 15 января коронавирус подтвердили у более 66 тысяч человек. Сейчас во львовских больницах находятся 402 пациента. Об этом сообщила пресс-служба Львовского горсовета.

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Какая ситуация с коронавирусом на Львовщине

С начала пандемии коронавируса на Львовщине болезнь подтвердили у более 66,57 тысячи человек. К сожалению, 1 937 человек умерли от осложнений заболевания, однако более 53 тысяч пациентов вылечились.

За сутки 14 января лабораторные центры провели 1 792 ПЦР-теста. Так, на Львовщине обнаружили еще 525 больных, среди которых 301 львовянин.



Всего на Львовщине коронавирусом заболели более 66 тысяч человек / Фото Львовский горсовет

Какова ситуация во львовских медучреждениях

По состоянию на утро 15 января во львовских медучреждениях находятся 402 человека:

В 8 городской клинической больнице по состоянию на утро находится 69 пациентов;

в 1 Городской клинической больнице – 49 пациентов;

в больнице скорой медицинской помощи – 234 пациента;

в 5-й городской клинической больнице – 41 пациент;

в 4-й городской больнице – 2 пациента;

в роддоме – 7 пациенток.



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