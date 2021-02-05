Во Львове лаборатории 4 февраля провели 1156 ПЦР-тестов на коронавирус. Так, COVID-19 обнаружили у 406 человек, среди которых 183 львовянина.

Источник: Львовский горсовет

По состоянию на утро 5 февраля коронавирус подтвердили у более 72 тысяч человек. Сейчас во львовских больницах находятся 278 пациентов.

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Какая ситуация с коронавирусом на Львовщине

С начала пандемии коронавируса на Львовщине болезнь подтвердили у более 72,34 тысячи людей. К сожалению, 2122 человека умерли от осложнений заболевания, однако более 63 тысяч пациентов вылечились.

За сутки 4 февраля лабораторные центры провели 1156 ПЦР-тестов. Так, на Львовщине обнаружили еще 406 больных, среди которых 183 львовянина.

Всего на Львовщине коронавирусом заболели более 72 тысяч человек / Фото Львовский горсовет

Какова ситуация во львовских медучреждениях

По состоянию на утро 5 февраля во львовских медучреждениях находятся 278 человек – у 234 пациентов коронавирус, 23 – находятся в реанимации, 9 человек подключены к аппаратам ИВЛ. За последние сутки во львовские медучреждения попали 27 человек, а выписали 17 пациентов.

В 8 городской клинической больнице находится 51 пациент;

в 1 Городской клинической больнице – 48 пациентов;

в больнице скорой медицинской помощи – 130 пациентов;

в 5 Городской клинической больнице – 46 пациентов;

в родильном – 3 пациентки.



План вакцинации украинцев / источник: Минздрав / инфографика 24 канала