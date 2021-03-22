С начала пандемии коронавирус обнаружили у более 94,4 тысячи жителей Львовщины. Львовские лаборатории 21 марта провели 1,49 тысячи ПЦР-тестов. Так, COVID-19 подтвердили у 937 человек.

Во львовских медучреждениях сейчас находятся 802 человека. У 675 пациентов подтвердили коронавирус.

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В течение суток COVID-19 подтвердили у 937 человек

С начала пандемии на Львовщине подтвердили более 94,47 тысячи случаев инфицирования коронавирусом. К сожалению, 2495 умерли от осложнений болезни. Однако 75,29 тысячи человек вылечились.

Во Львове в течение этого времени коронавирус подтвердили у более 45,96 тысячи человек. 36,78 тысячи больных уже выздоровели, а 1156 – умерли.

Лабораторные центры 21 марта провели 1490 ПЦР-тестов. Так, коронавирус подтвердили у 937 человек, среди которых 623 львовянина.



Более 94,4 тысячи жителей Львовщины заразились коронавирусом / Фото ЛГС

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В больницах находятся более 800 человек

В стационарах львовских медучреждений находятся 802 человека. У 675 пациентов подтвердили коронавирус, 62 – находятся в реанимации, а 25 – подключены к аппаратам ИВЛ. В течение суток 21 марта в больницы попали 63 человека, а выписали только 3 пациентов.