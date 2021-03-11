На Львовщине с начала пандемии коронавирус подтвердили у более чем 84,3 тысячи человек. Лаборатории 10 марта провели 2200 ПЦР-тестов на COVID-19, 600 из которых оказались положительными.

По состоянию на 11 марта во львовских больницах находятся 545 человек с пневмониями. У 438 пациентов подтвердили коронавирус.

Актуально Рассчитываем только на собственные силы, – Садовый рассказал о дополнительных койках для больных COVID-19

Лаборатории провели более 2 тысяч ПЦР-тестов

С начала пандемии коронавирус подтвердили у более чем 84,33 тысячи жителей Львовщины. К сожалению, 2 352 пациента умерли от осложнений болезни. Однако больше 72 тысяч больных выздоровели.

За этот период во Львове коронавирус подтвердили у более чем 40,6 тысячи человек. Больше 34,9 тысячи больных уже выздоровели, а 1 092 – умерли.

Лабораторные медцентры 10 марта провели 2,2 тысячи ПЦР-тестов. Так, коронавирус подтвердили у 600 человек, среди которых 298 львовян.



На Львовщине коронавирусом заболели более 84 тысяч человек / Фото ЛГС

Интересно Локдаун вполне возможен, – Садовый рассказал о тревожной ситуации с коронавирусом во Львове

Количество пациентов в больницах увеличилось

Всего в стационарах львовских медучреждений лечатся 545 человек. У 438 пациентов коронавирус, 32 – находятся в реанимации, а 14 человек подключены к аппаратам ИВЛ. В течение суток 10 марта в медучреждения попали 60 пациентов, а выписали – 47.

В 8 городской клинической больнице находятся 127 пациентов;

в 1 городской клинической больнице – 85 пациентов;

в больнице скорой медицинской помощи – 232 пациента;

в 5 городской клинической больнице – 82 пациента;

в родильном – 19 пациенток.



Как будут вакцинировать украинцев / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала