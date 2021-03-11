Коронавирус во Львове: сколько новых больных и занятых коек в больницах
На Львовщине с начала пандемии коронавирус подтвердили у более чем 84,3 тысячи человек. Лаборатории 10 марта провели 2200 ПЦР-тестов на COVID-19, 600 из которых оказались положительными.
Источник:Львовский горсовет
По состоянию на 11 марта во львовских больницах находятся 545 человек с пневмониями. У 438 пациентов подтвердили коронавирус.
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Лаборатории провели более 2 тысяч ПЦР-тестов
С начала пандемии коронавирус подтвердили у более чем 84,33 тысячи жителей Львовщины. К сожалению, 2 352 пациента умерли от осложнений болезни. Однако больше 72 тысяч больных выздоровели.
За этот период во Львове коронавирус подтвердили у более чем 40,6 тысячи человек. Больше 34,9 тысячи больных уже выздоровели, а 1 092 – умерли.
Лабораторные медцентры 10 марта провели 2,2 тысячи ПЦР-тестов. Так, коронавирус подтвердили у 600 человек, среди которых 298 львовян.
На Львовщине коронавирусом заболели более 84 тысяч человек / Фото ЛГС
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Количество пациентов в больницах увеличилось
Всего в стационарах львовских медучреждений лечатся 545 человек. У 438 пациентов коронавирус, 32 – находятся в реанимации, а 14 человек подключены к аппаратам ИВЛ. В течение суток 10 марта в медучреждения попали 60 пациентов, а выписали – 47.
- В 8 городской клинической больнице находятся 127 пациентов;
- в 1 городской клинической больнице – 85 пациентов;
- в больнице скорой медицинской помощи – 232 пациента;
- в 5 городской клинической больнице – 82 пациента;
- в родильном – 19 пациенток.
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