С начала пандемии коронавируса на Львовщине подтвердили более 74 тысяч случаев инфицирования. 14 февраля лабораторные центры провели 152 ПЦР-теста. В области COVID-19 подтвердили у 123 человек.

В стационарах сейчас находятся 282 пациентов. У 235 из них коронавирус.

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Сколько на Львовщине больных коронавирусом

В целом на Львовщине коронавирус віявили у 74,47 тысячи человек, из них во Львове – в более 35,6 тысячи человек. К сожалению, 2194 больных умерли от осложнений болезни. Однако более 66,2 тысячи пациентов выздоровели.

В течение 14 февраля лабораторные центры провели 152 ПЦР-теста. Коронавирус подтвердили у 123 человек, среди которых 86 львовян.



На Львовщине коронавирус диагностировали у более 74 тысяч человек / Фото Львовский горсовет

Ситуация в львовских больницах

В целом в стационарах львовских больниц находятся 282 пациента – 235 из них больны коронавирусом, 16 – в реанимации, 4 человека подключены к аппаратам ИВЛ. За последние сутки в медучреждения попали 7 человек, а 1 пациент выписался из больницы.

В 8 городской клинической больнице находятся 37 пациентов;

в 1 городской клинической больнице – 48 пациентов;

в больнице скорой медицинской помощи – 143 пациента;

в 5 городской клинической больнице – 44 пациента;

в 4 городской больнице – 3 пациента;

в родильном – 7 пациенток.



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