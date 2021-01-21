С начала пандемии коронавируса на Львовщине инфицировались более 68 тысяч человек. По состоянию на 21 января COVID-19 обнаружили еще у 337 человек. Однако ситуация в больницах – стабильная.

Во львовских стационарах находятся 389 человек. К аппаратам ИВЛ подключены 13 пациентов. Об этом сообщила пресс-служба Львовского горсовета.

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Сколько на Львовщине больных коронавирусом

С начала пандемии коронавируса на Львовщине обнаружили более 68,22 тысячи случаев инфицирования, из них во Львове – 32,56 тысячи. К сожалению, 1 996 человек умерли от осложнений болезни, но более 56,69 тысячи пациентов выздоровели.

Львовские лабораторные центры 20 января провели 1 132 ПЦР-теста. Так, коронавирус обнаружили еще у 337 человек, среди которых 215 львовян.



На Львовщине коронавирусом заболели более 68 тысяч человек / Фото Львовского горсовета

Какова ситуация во львовских медучреждениях

Всего в стационарах львовских медучреждений лечатся 389 человек. 317 из них больные коронавирусом, 30 – в реанимации, а 13 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ. За сутки 20 января в медучреждения попали 24 человека. В свою очередь, из больниц выписали 21 пациента.

В 8 городской клинической больнице по состоянию на утро находятся 66 пациентов;

в 1 городской клинической больнице – 51 пациент;

в больнице скорой медицинской помощи – 205 пациентов;

в 5-й городской клинической больнице – 58 пациентов;

в 4-й городской больнице – 2 пациента;

в роддоме – 7 пациенток.



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