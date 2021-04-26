Коронавірус у Львові та області: скільки нових хворих та пацієнтів у лікарнях
З початку пандемії коронавірус виявили у понад 127 тисяч жителів Львівщини. 25 квітня лабораторії провели 1082 ПЛР-тести. COVID-19 підтвердили у 311 людей.
Источник:Львівська міськрада
Станом на 26 квітня у стаціонарах львівських лікарень перебувають 819 пацієнтів. У 788 хворих підтвердили коронавірус.
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Коронавірус виявили у понад 300 людей
Загалом на Львівщині на коронавірус захворіли понад 127 тисяч людей. На жаль, 3171 пацієнт помер від ускладнень COVID-19. Проте понад 96,25 тисячі людей одужали.
У Львові з початку пандемії коронавірус підтвердили у понад 62,74 тисячі людей. 47,49 тисячі хворих вже одужали, а 1550 – померли.
Лабораторні центри 25 квітня провели 1082 ПЛР-тести. Так, коронавірус підтвердили у 311 жителів Львівщини, серед яких 189 львів'ян.
На Львівщині на COVID-19 захворіли понад 127 тисяч людей / Фото ЛМР
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Скільки пацієнтів у лікарнях
У стаціонарах львівських медзакладів перебувають 819 пацієнтів з пневмоніями. У 788 хворих є коронавірус, 62 – перебувають у реанімації, а 29 – підключені до апаратів ШВЛ. 25 квітня до медзакладів потрапили 23 хворі, а виписали 5 людей.
- У 8 міській клінічній лікарні перебувають 197 пацієнтів;
- у 1 міській клінічній лікарні – 128 пацієнтів;
- у лікарні швидкої медичної допомоги – 383 пацієнти;
- у 5 міській клінічній лікарні – 94 пацієнти;
- у 4 міській лікарні – 3 пацієнти;
- у пологовому – 14 пацієнток.
Головне про карантин в Україні / Джерело МОЗ / Інфографіка 24 каналу
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