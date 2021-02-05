Коронавірус у Львові: скільки хворих та зайнятих ліжок у лікарнях
У Львові лабораторії 4 лютого провели 1156 ПЛР-тестів на коронавірус. Так, COVID-19 виявили у 406 людей, серед яких 183 львів'ян.
Джерело: Львівська міськрада
Станом на ранок 5 лютого коронавірус підтвердили у понад 72 тисяч людей. Наразі у львівських лікарнях перебувають 278 пацієнтів.
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Яка ситуація з коронавірусом на Львівщині
З початку пандемії коронавірусу на Львівщині хворобу підтвердили у понад 72,34 тисячі людей. На жаль, 2122 людей померли від ускладнень захворювання, проте понад 63 тисячі пацієнтів вилікувались.
За добу 4 лютого лабораторні центри провели 1156 ПЛР-тестів. Так, на Львівщині виявили ще 406 хворих, серед яких 183 львів'ян.
Усього на Львівщині на коронавірус захворіли понад 72 тисячі людей / Фото Львівська міськрада
Яка ситуація у Львівських медзакладах
Станом на ранок 5 лютого у львівських медзакладах перебувають 278 людей – 234 пацієнти мають коронавірус, 23 – перебувають у реанімації, 9 людей підключені до апаратів ШВЛ. За останню добу до львівських медзакладів потрапили 27 людей, а виписали 17 пацієнтів.
- У 8 міській клінічній лікарні перебуває 51 пацієнт;
- у 1 міській клінічній лікарні – 48 пацієнтів;
- у лікарні швидкої медичної допомоги – 130 пацієнтів;
- у 5 міській клінічній лікарні – 46 пацієнтів;
- у пологовому – 3 пацієнток.
План вакцинації українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу
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