Сейчас в стационарах львовских больниц находятся 449 пациентов. У 420 больных подтвердили коронавирус.

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Коронавирус обнаружили более чем у 130 человек

Всего на Львовщине коронавирусом заболели 132,04 тысячи человек. К сожалению, 3 407 пациентов умерли от осложнений COVID-19. Однако более 113,20 тысяч человек выздоровели.

Во Львове коронавирус подтвердили у более 64,58 тысяч человек. Более 55,82 тысячи пациентов уже выздоровели, а 1 664 больных умерли.

Лабораторные медцентры 11 мая провели 1 439 ПЦР-тестов. Коронавирус подтвердили у 136 жителей Львовщины, среди которых 34 львовяне.



На Львовщине коронавирусом заболели более 132 тысяч человек / Фото ЛГС

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Какова ситуация во львовских больницах

В стационарах львовских медучреждений лечатся 449 пациентов. 420 человек – больны коронавирусом, 39 – находятся в реанимации, а 22 – подключены к аппаратам ИВЛ. 11 мая в медучреждения попали 26 больных, а выписали 65 пациентов.

В 8 городской клинической больнице находятся 102 пациента;

в 1 городской клинической больнице – 84 пациента;

в больнице скорой медицинской помощи – 203 пациента;

в 5 городской клинической больнице – 52 пациента;

в 4 городской клинической больнице – 3 пациента;

в родильном – 5 пациенток.

Обратите внимание! С 26 апреля Львовская область перешла в желтую карантинную зону. Во Львове ослабили карантинные ограничения.



Главное о карантине в Украине / Источник Минздрав / Инфографика 24 канала