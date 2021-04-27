Коронавирус на Львовщине: актуальная статистика заболеваемости
С начала пандемии коронавирус обнаружили у более 127 тысяч жителей Львовщины. 26 апреля лаборатории провели 1641 ПЦР-тест. COVID-19 подтвердили у 353 человек.
Источник:Львовский горсовет
По состоянию на 27 апреля в стационарах львовских больниц находится 781 пациент. У 745 больных подтвердили коронавирус.
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Коронавирус обнаружили у более 300 человек
Всего на Львовщине коронавирусом заболели более 127,8 тысячи человек. К сожалению, 3199 пациентов умерли от осложнений COVID-19. Однако более 97,69 тысячи человек выздоровели.
Во Львове с начала пандемии коронавирус подтвердили у более 62,88 тысячи человек. 47,79 тысячи больных уже выздоровели, а 1561 – умер.
Лабораторные центры 26 апреля провели 1641 ПЦР-тест. Так, коронавирус подтвердили у 353 жителей Львовщины, среди которых 144 львовянина.
На Львовщине COVID-19 заболели более 127 тысяч человек / Фото ЛГС
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Сколько пациентов в больницах
В стационарах львовских медучреждений находится 781 пациент с пневмонией. У 745 больных коронавирус, 57 – находятся в реанимации, а 29 – подключены к аппаратам ИВЛ. 26 апреля в медучреждения попали 36 больных, а выписали 45 человек.
- В 8 городской клинической больнице находятся 183 пациента;
- в 1 Городской клинической больнице – 122 пациента;
- в больнице скорой медицинской помощи – 365 пациентов;
- в 5 Городской клинической больнице – 96 пациентов;
- в 4 городской больнице – 2 пациента;
- в родильном – 13 пациенток.
Главное о карантине в Украине / Источник Минздрав / инфографика 24 канала
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