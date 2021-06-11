По состоянию на 11 июня в стационарах львовских больниц находятся 83 пациента. У 69 больных подтвердили коронавирус.
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Коронавирус обнаружили более чем у 100 человек
Всего на Львовщине коронавирусом заболели 136,82 тысячи человек. К сожалению, 3 611 пациентов умерли от осложнений COVID-19. Однако 130,93 тысячи человек выздоровели.
Во Львове коронавирус подтвердили у более чем 66,54 тысяч человек. Более чем 63,69 тысячи пациентов уже выздоровели, а 1 765 больных умерли.
Лабораторные медцентры 10 июня провели 1 458 ПЦР-тестов. Коронавирус обнаружили у 113 человек, среди которых 53 львовянина.
На Львовщине коронавирусом заболели более чем 136 тысяч человек / Фото ЛГС
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Какова ситуация во львовских больницах
В стационарах львовских медучреждений лечатся 83 пациента. 69 человек – больные коронавирусом, 13 – находятся в реанимации, а 5 – подключены к аппаратам ИВЛ. 10 июня в медучреждения попали 7 больных, а выписали 13 пациентов.
- в 8 городской клинической больнице находится 1 пациент;
- в больнице скорой медицинской помощи – 66 пациентов;
- в 5 городской клинической больнице – 15 пациентов;
- в родильном – 1 пациентка.
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