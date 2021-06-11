Коронавирус во Львове и области: общее количество больных превышает 136 тысяч

С начала пандемии коронавирус обнаружили более чем у 136 тысяч жителей Львовщины. 10 июня лаборатории провели 1 458 ПЦР-тестов. COVID-19 подтвердили у 113 человек, среди которых 53 львовянина.

По состоянию на 11 июня в стационарах львовских больниц находятся 83 пациента. У 69 больных подтвердили коронавирус.

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Коронавирус обнаружили более чем у 100 человек

Всего на Львовщине коронавирусом заболели 136,82 тысячи человек. К сожалению, 3 611 пациентов умерли от осложнений COVID-19. Однако 130,93 тысячи человек выздоровели.

Во Львове коронавирус подтвердили у более чем 66,54 тысяч человек. Более чем 63,69 тысячи пациентов уже выздоровели, а 1 765 больных умерли.

Лабораторные медцентры 10 июня провели 1 458 ПЦР-тестов. Коронавирус обнаружили у 113 человек, среди которых 53 львовянина.

За прошедшие сутки, 10 июня, в Украине зафиксировали 1 603 новых случая инфицирования коронавирусом. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (217), Днепропетровской (121), Львовской (113), Киевской (105) и Запорожской (97) областях.



На Львовщине коронавирусом заболели более чем 136 тысяч человек / Фото ЛГС

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Какова ситуация во львовских больницах

В стационарах львовских медучреждений лечатся 83 пациента. 69 человек – больные коронавирусом, 13 – находятся в реанимации, а 5 – подключены к аппаратам ИВЛ. 10 июня в медучреждения попали 7 больных, а выписали 13 пациентов.

в 8 городской клинической больнице находится 1 пациент;

в больнице скорой медицинской помощи – 66 пациентов;

в 5 городской клинической больнице – 15 пациентов;

в родильном – 1 пациентка.

По информации Львовского областного центра общественного здоровья , на Львовщине 3 больницы, в которых по состоянию на 11 июня нет пациентов с COVID-19 – 1 городская клиническая больница Львова, Жидачевская ЦРБ и Пустомытовская ЦРБ.



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