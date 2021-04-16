Во Львовской области с начала пандемии коронавирус обнаружили у более 121 тысячи человек. 15 апреля лаборатории провели 2442 ПЦР-теста. COVID-19 подтвердили у 1365 жителей области.

По состоянию на 16 апреля в стационарах львовских больниц находятся 1020 больных. У 974 пациентов подтвердили коронавирус.

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Коронавирус обнаружили у более 1300 человек

Всего во Львовской области коронавирусом заболели более 121,65 тысячи человек. К сожалению, 2925 пациентов умерли от осложнений болезни. Однако, более 88,72 тысячи человек выздоровели.

Во Львове с начала пандемии коронавирус подтвердили у более 59,99 тысячи человек. 44,08 тысячи больных уже выздоровели, а 1441 – умерли.

Лабораторные центры 15 апреля провели 2442 ПЦР-теста. Так, коронавирус подтвердили у 1365 жителей Львовской области, среди которых 643 львовян.



Во Львовской области COVID-19 заболели более 121 тысячи человек / Фото ЛГС

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Какова ситуация в больницах

В стационарах львовских медучреждений находятся 1020 пациентов с пневмониями. У 974 больных есть коронавирус, 60 – находятся в реанимации, а 29 – подключены к аппаратам ИВЛ. 15 апреля в больницы попали 68 человек, а выписали 70 пациентов.

В 8 городской клинической больнице находятся 236 пациентов;

в 1 городской клинической больнице – 151 пациент;

в больнице скорой медицинской помощи – 493 пациента;

в 5 городской клинической больнице – 109 пациентов;

в 4 городской больнице – 8 пациентов;

в родильном – 23 пациентки.

Обратите внимание! По решению государственной комиссии ТЭБ и ЧС, с 25 марта Львовская область перешла в красную зону. В области действуют ограничения, предусмотренные для самого высокого уровня эпидемиологии.



Главное о карантине в Украине / Источник Минздрава / Инфографика 24 канала