Коронавирус на Львовщине: снова почти тысяча новых больных за сутки
На Львовщине с начала пандемии коронавирус обнаружили у более чем 119 тысяч человек. 13 апреля лаборатории провели 2 964 ПЦР-теста. COVID-19 подтвердили у 963 жителей области.
Источник:Львовский горсовет
По состоянию на 14 апреля в стационарах львовских больниц находятся 1 050 больных. У 1 004 пациентов подтвердили коронавирус.
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Коронавирус обнаружили у более чем 900 человек
В общем на Львовщине коронавирусом заболели более 119,54 тысячи человек. К сожалению, 2 933 пациента умерли от осложнений болезни. Однако более 87,39 тысячи человек выздоровели.
Во Львове с начала пандемии коронавирус подтвердили у более чем 59,14 тысячи человек. 43,41 тысячи больных уже выздоровели, а 1 421 – умер.
Лабораторные центры 13 апреля провели 2 964 ПЦР-теста. Так, коронавирус подтвердили у 963 жителей Львовщины, среди которых 506 львовян.
На Львовщине COVID-19 заболели более 119 тысяч человек / Фото ЛГС
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Какая ситуация во львовских больницах
В стационарах львовских медучреждений находятся 1 050 пациентов с пневмониями. У 1 004 больных подтвержден коронавирус, 64 – находятся в реанимации, а 27 – подключены к аппаратам ИВЛ. 13 апреля во львовские больницы попал 71 человек, а выписали 98 пациентов.
- в 8 городской клинической больнице находятся 258 пациентов;
- в 1 городской клинической больнице – 151 пациент;
- в больнице скорой медицинской помощи – 512 пациентов;
- в 5 городской клинической больнице – 104 пациента;
- в 4 городской больнице – 5 пациентов;
- в роддоме – 20 пациенток.
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