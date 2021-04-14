На Львовщине с начала пандемии коронавирус обнаружили у более чем 119 тысяч человек. 13 апреля лаборатории провели 2 964 ПЦР-теста. COVID-19 подтвердили у 963 жителей области.

По состоянию на 14 апреля в стационарах львовских больниц находятся 1 050 больных. У 1 004 пациентов подтвердили коронавирус.

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Коронавирус обнаружили у более чем 900 человек

В общем на Львовщине коронавирусом заболели более 119,54 тысячи человек. К сожалению, 2 933 пациента умерли от осложнений болезни. Однако более 87,39 тысячи человек выздоровели.

Во Львове с начала пандемии коронавирус подтвердили у более чем 59,14 тысячи человек. 43,41 тысячи больных уже выздоровели, а 1 421 – умер.

Лабораторные центры 13 апреля провели 2 964 ПЦР-теста. Так, коронавирус подтвердили у 963 жителей Львовщины, среди которых 506 львовян.



На Львовщине COVID-19 заболели более 119 тысяч человек / Фото ЛГС

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Какая ситуация во львовских больницах

В стационарах львовских медучреждений находятся 1 050 пациентов с пневмониями. У 1 004 больных подтвержден коронавирус, 64 – находятся в реанимации, а 27 – подключены к аппаратам ИВЛ. 13 апреля во львовские больницы попал 71 человек, а выписали 98 пациентов.

в 8 городской клинической больнице находятся 258 пациентов;

в 1 городской клинической больнице – 151 пациент;

в больнице скорой медицинской помощи – 512 пациентов;

в 5 городской клинической больнице – 104 пациента;

в 4 городской больнице – 5 пациентов;

в роддоме – 20 пациенток.

Обратите внимание! На Львовщине крайне тревожная ситуация с коронавирусом, поэтому область перешла в красную зону. Здесь действуют ограничения, предусмотренные для самого высокого уровня эпидемиологии.



Главное о карантине в Украине / Источник Минздрав / Инфографика 24 канала