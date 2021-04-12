На Львовщине с начала пандемии коронавирус обнаружили у более 117 тысяч человек. 11 апреля лаборатории провели 1 318 ПЦР-тестов. COVID-19 подтвердили у 590 жителей области.

По состоянию на 12 апреля в стационарах львовских больниц находятся 1 144 больных. У 1 094 пациентов подтвердили коронавирус.

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Коронавирус обнаружили у более 500 человек

Всего на Львовщине коронавирусом заболели более 117 тысяч человек. К сожалению, 2 872 пациента умерли от осложнений болезни. Однако более 85,71 тысячи человек выздоровели.

Во Львове с начала пандемии коронавирус подтвердили у более 58,13 тысячи человек. 42,46 тысячи больных уже выздоровели, 1 381 пациент – умер.

Лабораторные центры 11 апреля провели 1 318 ПЦР-тестов. Так, коронавирус подтвердили у 590 жителей Львовщины, среди которых 410 львовян.



На Львовщине COVID-19 заболели более 117 тысяч человек / Фото ЛГС

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Какова ситуация в больницах

В стационарах львовских медучреждений находятся 1 144 пациента с пневмониями. У 1 094 больных есть коронавирус, 66 – находятся в реанимации, а 26 – подключены к аппаратам ИВЛ. 11 апреля во львовские больницы попал 41 человек, а выписали 28 пациентов.

В 8 городской клинической больнице находятся 279 пациентов;

в 1 городской клинической больнице – 161 пациент;

в больнице скорой медицинской помощи – 565 пациентов;

в 5 городской клинической больнице – 108 пациентов;

в 4 городской больнице – 6 пациентов;

в роддоме – 25 пациенток.

Обратите внимание! Из-за сложной ситуации с коронавирусом Львовщина перешла в красную зону. В области действуют ограничения, предусмотренные для самого высокого уровня эпидемопасности.



Главное о карантине в Украине / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала