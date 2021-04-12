Коронавирус на Львовщине: сколько новых больных и какова ситуация в больницах
На Львовщине с начала пандемии коронавирус обнаружили у более 117 тысяч человек. 11 апреля лаборатории провели 1 318 ПЦР-тестов. COVID-19 подтвердили у 590 жителей области.
Источник:Львовский горсовет
По состоянию на 12 апреля в стационарах львовских больниц находятся 1 144 больных. У 1 094 пациентов подтвердили коронавирус.
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Коронавирус обнаружили у более 500 человек
Всего на Львовщине коронавирусом заболели более 117 тысяч человек. К сожалению, 2 872 пациента умерли от осложнений болезни. Однако более 85,71 тысячи человек выздоровели.
Во Львове с начала пандемии коронавирус подтвердили у более 58,13 тысячи человек. 42,46 тысячи больных уже выздоровели, 1 381 пациент – умер.
Лабораторные центры 11 апреля провели 1 318 ПЦР-тестов. Так, коронавирус подтвердили у 590 жителей Львовщины, среди которых 410 львовян.
На Львовщине COVID-19 заболели более 117 тысяч человек / Фото ЛГС
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Какова ситуация в больницах
В стационарах львовских медучреждений находятся 1 144 пациента с пневмониями. У 1 094 больных есть коронавирус, 66 – находятся в реанимации, а 26 – подключены к аппаратам ИВЛ. 11 апреля во львовские больницы попал 41 человек, а выписали 28 пациентов.
- В 8 городской клинической больнице находятся 279 пациентов;
- в 1 городской клинической больнице – 161 пациент;
- в больнице скорой медицинской помощи – 565 пациентов;
- в 5 городской клинической больнице – 108 пациентов;
- в 4 городской больнице – 6 пациентов;
- в роддоме – 25 пациенток.
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