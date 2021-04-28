С начала пандемии коронавирус обнаружили у более 128 тысяч жителей Львовщины. 27 апреля лаборатории провели 2948 ПЦР-тестов. COVID-19 подтвердили у 530 человек.

По состоянию на 28 апреля в стационарах львовских больниц находятся 724 пациента. У 685 больных подтвердили коронавирус.

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Коронавирус обнаружили у более 500 человек

Всего на Львовщине коронавирусом заболели более 128,33 тысячи человек. К сожалению, 3231 пациент умер от осложнений COVID-19. Однако более 99,23 тысячи человек выздоровели.

Во Львове с начала пандемии коронавирус подтвердили у более 63,08 тысячи человек. 48,84 тысячи больных уже выздоровели, а 1574 – умерли.

Лабораторные центры 27 апреля провели 2948 ПЦР-тестов. Так, коронавирус подтвердили у 530 жителей Львовщины, среди которых 202 львовян.



На Львовщине COVID-19 заболели более 128 тысяч человек / Фото ЛГС

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Какая ситуация во львовских больницах

В стационарах львовских медучреждений находятся 724 пациента с пневмониями. У 685 больных коронавирус, 57 – находятся в реанимации, а 27 – подключены к аппаратам ИВЛ. 27 апреля в медучреждения попали 42 больных, а выписали 92 человека.

В 8 городской клинической больнице находятся 172 пациента;

в 1 городской клинической больнице – 117 пациентов;

в больнице скорой медицинской помощи – 332 пациента;

в 5 городской клинической больнице – 87 пациентов;

в 4 городской больнице – 4 пациента;

в родильном – 12 пациенток.

Обратите внимание! С 26 апреля Львовщина перешла в желтую карантинную зону. Городская комиссия ТЭБ и ЧС ослабила во Львове карантинные ограничения.



Главное о карантине в Украине / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала