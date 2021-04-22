Коронавирус на Львовщине: сколько больных и какова ситуация в больницах
С начала пандемии коронавирус обнаружили более чем в 125 тысяч жителей Львовщины. 21 апреля лаборатории провели 2 039 ПЦР-тестов. COVID-19 подтвердили в 804 человек.
Источник:Львовский горсовет
По состоянию на 22 апреля в стационарах львовских больниц находятся 876 пациентов. В 838 больных подтвердили коронавирус.
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Коронавирус обнаружили более чем в 800 человек
Всего на Львовщине коронавирусом заболели 125,17 тысячи человек. К сожалению, 3 117 пациентов умерли от осложнений COVID-19. Однако более 92,79 тысячи человек выздоровели.
Во Львове с начала пандемии коронавирус подтвердили в более 61,69 тысячи человек. Более 45,59 тысячи больных уже выздоровели, а 1 503 – умерли.
Лабораторные и медцентры 21 апреля провели 2 039 ПЦР-тестов. Так, коронавирус подтвердили в 804 жителей Львовщины, среди которых 288 львовян.
На Львовщине COVID-19 заболели более 125 тысяч человек / Фото ЛГС
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Какова ситуация в больницах
В стационарах львовских медучреждений находятся 876 пациентов с пневмониями. В 838 больных есть коронавирус, 57 – находятся в реанимации, а 33 – подключены к аппаратам ИВЛ. 21 апреля в медучреждения попали 50 больных, а выписали 66 человек.
- В 8 городской клинической больнице находятся 211 пациентов;
- в 1 городской клинической больнице – 135 пациентов;
- в больнице скорой медицинской помощи – 410 пациентов;
- в 5 городской клинической больнице – 98 пациентов;
- в 4 городской больнице – 5 пациентов;
- в родильном – 17 пациенток.
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