Сейчас в стационарах львовских больниц находятся 659 пациентов. У 625 больных подтвердили коронавирус.

Актуально Сила молитвы не уменьшится: львовян призвали не целовать плащаницы и иконы

Коронавирус обнаружили у более 500 человек

Всего на Львовщине коронавирусом заболели более 129,56 тысячи человек. К сожалению, 3262 пациента умерли от осложнений COVID-19. Однако более 102,61 тысячи человек выздоровели.

Во Львове с начала пандемии коронавирус подтвердили у более 63,55 тысячи человек. 50,48 тысячи больных уже выздоровели, а 1591 – умер.

Лабораторные центры 29 апреля провели 1799 ПЦР-тестов. Коронавирус подтвердили у 568 жителей Львовщины, среди которых 285 львовян.



На Львовщине COVID-19 заболели более 129 тысяч человек / Фото ЛГС

Интересно Как будут праздновать Пасху во Львове: детали от ЛГС

Какая ситуация во львовских больницах

По состоянию на 30 апреля в стационарах львовских медучреждений находятся 659 пациентов с пневмониями. У 625 больных коронавирус, 55 – находятся в реанимации, а 27 – подключены к аппаратам ИВЛ. 29 апреля в медучреждения попали 44 больных, а выписали 67 человек.

В 8 городской клинической больнице находятся 146 пациентов;

в 1 городской клинической больнице – 112 пациентов;

в больнице скорой медицинской помощи – 310 пациентов;

в 5 городской клинической больнице – 73 пациента;

в 4 городской больнице – 6 пациенток;

в родильном – 12 пациенток.

Обратите внимание! С 26 апреля Львовщина перешла в желтую карантинную зону. Поэтому во Львове ослабили карантинные ограничения.



Главное о карантине в Украине / Источник Минздрав / инфографика 24 канала