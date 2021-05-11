Сейчас в стационарах львовских больниц находятся 499 пациентов. У 469 больных подтвердили коронавирус.

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Коронавирус обнаружили у 50 человек

В общем на Львовщине коронавирусом заболели 131,91 тысячи человек. К сожалению, 3 381 пациент умер от осложнений COVID-19. Однако более 110,98 тысячи человек выздоровели.

Во Львове коронавирус подтвердили у более чем 64,55 тысячи человек. Свыше 54,39 тысячи пациентов уже выздоровели, а умерли 1 653 больных.

Лабораторные центры 10 мая провели 620 ПЦР-тестов. Коронавирус подтвердили у 50 жителей Львовщины, среди которых 38 львовян.



На Львовщине коронавирусом заболели более 131 тысячи человек / Фото ЛГС

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Какая ситуация во львовских больницах

На Львовщине 10 мая госпитализировали 55 пациентов с коронавирусом. В свою очередь, на самоизоляцию направили 188 человек. В целом в реанимациях находятся 162 жителя области, из которых 37 – подключены к аппаратам ИВЛ.

В стационарах львовских медучреждений лечатся 499 пациентов. 39 человек находятся в реанимации, а 20 – подключены к аппаратам ИВЛ:

в 8 городской клинической больнице находятся 113 пациентов;

в 1 городской клинической больнице – 87 пациентов;

в больнице скорой медицинской помощи – 235 пациентов;

в 5 городской клинической больнице – 54 пациента;

в 4 городской клинической больнице – 3 пациента;

в роддоме – 7 пациенток.

Обратите внимание! С 26 апреля Львовщина перешла в желтую карантинную зону. Поэтому во Львове ослабили карантинные ограничения.



Главное о карантине в Украине / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала